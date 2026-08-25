El irrisorio precio del fichaje de Bajcetic y el giro radical del caso Javi Rueda, muy cerca de salir

Juan Pérez 25 AGO 2026 - 22:08h.

El lateral podría llegar a la Premier League por una suma que no se acerca a los 20 millones

El Celta define su plan para el fichaje de Stefan Bajcetic y cuenta con dos valedores: "Puede cumplir ese requisito"

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Las últimas horas en Afouteza van a ser bastante movidas después de los movimientos alrededor de Stefan Bajcetic y Javi Rueda, ambos envueltos en traspasos tanto para llegar al RC Celta como para abandonar el conjunto olívico. El todavía jugador del Liverpool parece el próximo fichaje en condiciones muy ventajosas desde el traspaso, aunque el contraste pasa por la más que posible salida del lateral después de un vuelco en las negociaciones.

La reciente incorporación de Driouech es uno de los tantos frentes abiertos del Celta en las últimas horas, pero el periodista Matteo Moretto ha ido más allá tras confirmar la legada de Bajcetic y la casi asegurada salida de Rueda. El centrocampista apunta a volver a Vigo en un traspaso, no en una cesión, y el acuerdo desvelado por el periodista es el de un fichaje "casi gratis" donde simplemente se integra una suma por bonus. La única suma que volverá a Anfield será la de un traspaso futuro, porque el conjunto inglés se ha guardado un porcentaje de la futura venta todavía por desvelar.

La situación de Javi Rueda es más delicada para el aficionado del Celta, porque cuando todo parecía que rechazaba a la Premier League a pesar de que le duplicaban el salario, las partes han ido más allá. La necesidad del Celta de vender parece el botón definitivo del club después de la ausencia de ofertas por Ilaix Moriba, y la nueva oferta del Nottingham Forest está cerca de ser la definitiva cuando todo parecía enquistado.

Moretto adelanta que el Celta ya está buscando lateral para suplir a Rueda aunque la operación todavía no está cerrada, mientras que Alberto Bravo desvela que el precio de salida del jugador del defensa no se acerca ni a los 20 millones. Esa afirmación pesa aún más a sabiendas de que el 50% del traspaso irá al Real Madrid, sobre todo porque s un jugador crucial para el equipo que el propio Giráldez hace días pidió mantener para el proyecto. A falta de sustituto, cifras y detalles finales, las dos operaciones parecen bastante avanzadas para tener un cierre definitivo en las próximas horas.