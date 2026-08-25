Celta y Liverpool acuerdan la fórmula por Stefan Bajcetic y ponen fecha a su fichaje

Pablo Sánchez 25 AGO 2026 - 14:19h.

El Celta pelea por una de las tres opciones que maneja para la salida de Carles Pérez

El jugador aterrizaría en Vigo para jugar de entrada en el Fortuna

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El Celta de Vigo ha metido una marcha más en esta recta final del mercado para tratar de cerrar los últimos frentes abiertos. En estos momentos, los focos del club apuntan al interés desde la Premier League en el fichaje de Javi Rueda y a la salida de Carles Pérez del club. Otra de las operaciones que trata de concretar Marco Garcés es la vuelta a casa de Stefan Bajcetic.

La idea del club es la de firmar al futbolista del Liverpool para que arranque en el Fortuna. Tanto el técnico del filial como Claudio Giráldez verían con muy buenos ojos su llegada y es posible que esté cada día más cerca. Según cuenta Clemente Garrido en As, ambos clubes habrían dado un paso al frente en las negociaciones y el acuerdo podría cerrarse en las próximas horas. El mediocentro de 21 años llegaría en propiedada al conjunto celeste.