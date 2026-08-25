El Celta pelea por una de las tres opciones que maneja para la salida de Carles Pérez
El Celta ve como se le escapa un fichaje y agranda el problema que condiciona su mercado
Le resta un año de contrato por delante con los celestes
El Celta afronta la recta final del mercado con algunas tareas pendientes a las que irá dando forma según avancen los días. En materia de fichajes faltan dos piezas por aterrizar, después del inminente fichaje del atacante Couhaib Driouech para el ataque. Mientras tanto, Marco Garcés trata de dar por cerrada una de las salidas necesarias este verano: Carles Pérez.
Antes o después, Carles Pérez terminará saliendo del Celta. El atacante no entra en los planes de Claudio Giráldez desde que terminase su primera temporada en el banquillo celeste y buena prueba de ellos son las dos cesiones consecutivas que acumula en Getafe y en Grecia. Este verano, tras su vuelta, todo apuntaba a una nueva cesión -le queda un año de contrato por delante- o a una venta.
El tiempo aprieta. Cada vez queda menos para que cierre el mercado y la premisa del Celta es lograr la salida de Carles Pérez. Faro de Vigo adelantó hace algunas semanas que cuenta con pretendientes en Brasil, Estados Unidos o México, aunque se desconoce qué clubes lo tantean. Los celestes, por su parte, están abiertos a cualquier vía, aunque pelearán por una venta para generar ingresos.
Las alternativas para la salida de Carles Pérez
Según cuenta el periodista Clemente Garrido en As, en estos momentos el Celta está abierto a cualquier negociación para dar salida al futbolista catalán. La opción deseada por el club es una venta, aunque parece ser el camino más difícil teniendo en cuenta que solo le resta un año de contrato y que posee un salario bastante elevado.
La segunda opción es una cesión para que tanto el Celta como el equipo al que se marche compartan el salario del futbolista. Por último, el club tampoco descarta la rescisión de su contrato para facilitar su adiós. Desde el club transmiten calma sobre la operación convencidos de que llegará a buen puerto en los próiximos días.