Pablo Sánchez 21 AGO 2026 - 14:05h.

El Celta se cuela en la pelea por el fichaje de Stefan Bajcetic con dos equipos más

El míster analiza algunos nombres propios de la plantilla antes de medirse al Valencia

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Claudio Giráldez compareció ante los medios para analizar el partido de esta segunda jornada de LALIGA EA SPORTS ante el Valencia. Será el estreno de los celestes tras no poder jugar en Balaídos el primer encuentro debido al estado del césped. Más allá del choque, muchas de las preguntas iban encaminadas al mercado. El técnico abordó diferentes nombres y dio detalles de las incorporaciones que faltan por llegar y de sus prioridades.

Aún así, antepuso un aspecto clave en su plantilla a la llegada de más refuerzos. Para Claudio, lo más importante es que no salgan más jugadores del vestuario, después de las diferentes bajas que ya se han producido y los rumores como el de Javi Rueda, quien cuenta con interés en la Premier League con una importante propuesta sobre la mesa.

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"Primero me parece determinante que no se nos vayan jugadores, es clave. Ha habido nueve jugadores del año pasado que no siguen, unos queriendo nosotros y otros no, más otros cuatro que estaban cedidos y vuelven a salir. Jugadores tenemos, estamos tranquilos en ese aspecto. Una salud muy buena en la cantera. Faltarían un central derecho, un mediocentro y un jugador ofensivo, en ese orden de prioridad. Un central que dé rendimiento inmediato. La situación de Matías hace que tengamos una posibilidad de incorporar a alguien en mediocampo y arriba un jugador de desborde nos vendría bien", especificó el míster.

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El interés en Bajcetic

Hace unas horas Matteo Moretto desveló el interés del Celta en la vuelta a casa de Stegan Bajcetic. Un rumor que se extiende a otros dos equipos entre los que se encuentra el Getafe. Claudio no se ha mojado demasiado al respecto pero sí ha expresado que estaría encantado con su vuelta.

"Es un jugador de la casa, no hablo de los que no tenemos. Tenemos muy buena relación. Si saliese pues genial, pero no hablo de jugadores que no tengamos. Para mí si él es feliz y se puede llegar a un acuerdo me parecería una buena situación".