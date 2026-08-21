David Torres Valencia, 21 AGO 2026 - 09:09h.

El Celta de Vigo 'se carga' a Matías Vecino sólo seis meses después de su fichaje

Va a materializar la rescisión de contrato de Matías Vecino

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El Celta de Vigo mueve ficha para hacer sitio a André Almeida. El conjunto gallego quiere incorporar al centrocampista del Valencia CF y, pese a que la operación estaba condicionada inicialmente a la salida de Ilaix Moriba, la dirección deportiva que encabeza Marco Garcés ha encontrado una vía para liberar espacio en la plantilla sin necesidad de esperar al futuro del futbolista de origen guineano. El movimiento pasa por Matías Vecino.

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Vía libre para Almeida

El periodista Matteo Moretto ha anunciado que el Celta va a ejecutar la rescisión del contrato del centrocampista uruguayo, una decisión que permite al club vigués liberar una ficha y margen salarial para afrontar la llegada de Almeida. Vecino, que llegó al Celta procedente de la Lazio, se desvinculará medio año después de su llegada.

La salida del uruguayo cambia el escenario del mercado celeste. El Celta necesitaba hacer hueco en su primera plantilla y ganar capacidad económica para afrontar sus últimas operaciones. Entre ellas aparece André Almeida, un futbolista que lleva tiempo en el radar de Marco Garcés y que abandonará Mestalla este verano. ElDesmarque ya apuntó en junio que el portugués era una de las alternativas que manejaba el Celta para cubrir una eventual salida de Ilaix Moriba.

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Las condiciones del Valencia CF para el traspaso

La cuestión es que los celestes ya no quiere esperar a que se resuelva el futuro de Ilaix. El centrocampista sigue en la plantilla y, aunque figura entre las posibles salidas prioritarias del Celta, las propuestas en firme no terminan de llegar. Y, aunque en Vigo se da por pactado el fichaje, en Valencia la versión es distinta. Es cierto que Giráldez ya ha hablado con él, y que firmará por cuatro años, pero el traspaso no está cerrado.

El Valencia, por su parte, ya ha dejado claro que no facilitará el traspaso antes del 22 de agosto, después del duelo entre ambos equipos en Mestalla. El acuerdo personal entre Almeida y el Celta existe y ahora queda por cerrar el entendimiento entre clubes, con una operación que rondan los 3 millones de euros más variables y que podría cerrarse, en todo caso, la semana que viene, después de que se dispute el Valencia-Celta. El jugador está encantado por salir, pero el Valencia CF se pone duro ante la inminente presencia del partido ante el Celta en Mestalla este sábado y, sobre todo, tras la experiencia con el Swansea, oferta que Almeida rechazó.