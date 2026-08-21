En vídeo: el lado más personal de José Mourinho en El Chiringuito

Fran Duarte Madrid, 21 AGO 2026 - 07:52h.

La entrevista exclusiva de José Mourinho con Josep Pedrerol ha tenido como colofón un test rápido con preguntas muy divertidas y personales para conocer mejor a 'The Special One'

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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El estreno de El Chiringuito de Jose Pedrerol en Mediaset ha sido un éxito con la entrevista a José Mourinho. El nuevo entrenador del Real Madrid ha sido el gran invitado estrella en esta nueva etapa del programa y nos ha dejado como colofón una entrevista muy personal al técnico portugués. Diego Plaza sustituye momentáneamente a Josep Pedrerol para lanzarle un test rápido para conocer mejor a Mourinho y el resultado no puede ser más divertido. Puedes ver el test completo en el vídeo superior.

El lado más personal de José Mourinho

José Mourinho, descríbase, en una palabra: “Normal”.

¿Es usted el mejor?: “No el peor”

¿Madrid, Lisboa o Londres?: “Setúbal”.

Lo primero que hace es despertarse: “Dormir cinco minutos más”

¿Qué le gustaría hacer si pudiese pasar desapercibido un día?: “Las cosas normales, todas las cosas normales. Pasear con la familia, comer con la familia, ir a la playa con la familia. La normalidad, que es difícil hacerlo”

¿Cree que la gente le conoce realmente?: “Conocen al entrenador muy bien y es lo que me interesa”.

¿Cuántos partidos puede ver en un fin de semana?: “Analizar, ver, estar pendiente. Todos los posibles de mi liga. Todos los posibles de mi liga. Y después de los equipos que están en mi corazón, o de amigos entrenadores que me hacen tirar por ellos.”

¿Es de películas o de series?: “Series”. Dígame su favorita: “¿Te vas a reír? No digo que es favorita, pero la que he visto ayer, Ted Lasso. Un fenómeno.” ¿Se siente identificado?: “No, pero es un fenómeno”.

¿Una canción que le anime, que le alegre el día?: “¿Una canción que me alegre el día? No soy mucho de alegrar el día con música, te digo la verdad”.

¿VAR sí o VAR no?: “El VAR que me han vendido antes del VAR inicial, sí. Porque era el VAR de situaciones de error obvio. Y yo en esta primera reunión en el UEFA, yo he dicho sí. El VAR de hoy, no”.

¿Cuál es su mayor defecto?: “No tener control de la lengua”. ¿Y su mayor virtud?: “No tener control de la lengua”.

¿El Real Madrid es...?: “Es el más grande”.

¿Florentino Pérez es?: “El más grande. Y no soy pelota, es la historia. El mejor club del mundo de la historia del fútbol es uno. ¿Qué presidentes han sido icónicos en el crecimiento de este club a esta dimensión? Dos. Florentino es uno, que está vivo.”

La última, ¿El Chiringuito es...?: “El Chiringuito es muy divertido. El Chiringuito es muy divertido cuando tú eres entrenador del Benfica, de la Roma, es muy divertido. Cuando tú eres entrenador del Real Madrid, es mejor no ver El Chiringuito”.