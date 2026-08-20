En vídeo: La segunda parte de la entrevista de Josep Pedrerol a José Mourinho en El Chiringuito

Fran Duarte Madrid, 20 AGO 2026 - 08:47h.

José Mourinho estuvo en El Chiringuito con Josep Pedrerol y no se cortó para hablar del 'caso Negreira', del Barça de Flick y Lamine o de su relación con Florentino Pérez

Haz click para ver la primera parte de la entrevista de Mourinho con Josep Pedrerol

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

Compartir







El Chiringuito emitió este miércoles la segunda parte de la entrevista de Josep Pedrerol con José Mourinho. Después de hablar de las normas que ha impuesto en el vestuario, del fichaje de Rodri o de futbolistas como Vinicius o Mbappé, Mou demuestra que sigue sin pelos en la lengua y en esta segunda parte también se moja sobre el 'caso Negreira', sobre el Barça de Hansi Flick y Lamine Yamal, su relación con Florentino Pérez o los fichajes de Diomande y Bernardo Silva entre otros. Una entrevista que no tiene desperdicio y en la que el entrenador merengue se muestra con total seguridad.

Mourinho y los fichajes del Real Madrid

Le van a exigir mucho a Diomande ¿cómo maneja esa situación? Usted lo pidió, ¿no? ¿Necesitaba a Diomande?: "No, yo no he pedido a nadie. Yo llego sin pedir a nadie. Yo llego analizando bien la plantilla, estando absolutamente consciente de lo que me gustaría a mí que pasase. Pero un poco también como ha pasado con las cosas que han pasado la temporada pasada y que vosotros, Chiringuito, hacéis llegar a Lisboa, que al minuto sabía lo que pasaba y lo que no pasaba. Pero yo he querido llegar a saber muchas cosas, pero a comportarme como si no sabía nada. Y dentro de esa situación, de un ala rápido, agresivo, con un contra uno y que pueda jugar en las dos bandas, no es muy fácil. Yo digo siempre, no quiero analizar si es 120, 80, 40 o 20. Yo analizo el perfil del jugador, lo que puede dar a mi equipo y en ese sentido. Yo he dicho, sí quiero. Después, 120, 80, 40, ya no es cosa mía".

Bernardo Silva es un jugador muy suyo. ¿Usted sí le quería?: No, yo pienso que es un jugador de Pep, de Pep Guardiola".

¿Qué le aporta? ¿Una madurez?: "Aporta todo. Yo espero que podamos tener pocos problemas y mucha estabilidad. Si tenemos pocos problemas y mucha estabilidad, para mí Bernardo es un jugador hoy de centrocampo. Pero Bernardo puede jugar de 10, Bernardo puede jugar en banda derecha, venir dentro a su mejor pie. Bernardo puede jugar de todo y es un jugador que yo amo desde siempre".

Por eso usted le tenía ahí como una de las personas que más le gustaba: "Sí, no tenía nada que ver con Barcelona, lo quería. No tenía nada que ver con Atlético, lo quería. No tenía nada que ver con vamos a robar, porque nuestro vecino se quedara triste, nada con eso. Era la convicción mía de que Bernardo era Real Madrid, Bernardo era el nivel Real Madrid".

Con la marcha de Kroos y Modric, ese jugador, el Madrid lo ha perdido, un jugador que maneje: "Pero solo hay un Luka y solo hay un Toni. No hay otro, solo estos".

En el Madrid, ¿quién es el jugador que mueve al equipo? Sí es que tiene que haber un jugador. Arda Guler es un jugador que está creciendo. ¿Usted ve a Arda Guler con un papel protagonista esta temporada?: "A mí me encanta Arda. Pienso que a Arda le va a pasar un poco lo que ha pasado con Bernardo y con Luka. Empiezas ahí y vas a terminar aquí. Empiezas de diez, empiezas de ofensivo y al final vas a acabar de ocho, después vas a acabar de seis. Y pienso que Arda irá en esa dirección con la evolución, con el conocimiento del juego. Pienso que es el trayecto que Arda va a hacer".

El Barça de Hansi Flick y Lamine Yamal

¿Juega bien el Barça? ¿Le gusta el Barça de Flick?: "Sí, sí, me gusta. Muy buen trabajo. Flick, Deco y obviamente jugadores, me gustan".

¿Le gustaría tener a Lamine Yamal en el Madrid?: "No, no. Gran jugador, sin duda. Jugador joven que tiene un margen de progresión increíble. No es normal, con cuántos años, veinte o diecinueve, que eres campeón europeo o campeón del mundo, pero tenemos una plantilla top. No abriría hueco por ninguno en este momento. Ahora son los míos y los míos son los mejores".

Su regreso al Real Madrid

Usted ha sido siempre el entrenador que más le ha gustado a Florentino Pérez. Es un amor de los dos, es un amor mutuo. Florentino, ¿cómo le pidió que volviese? ¿Cómo se produce esa llamada?: "Primero, rumores. Como te decía yo, normal es contacto, rumores de contacto. No, primero, rumores y solo mucho más tarde, contacto. Benfica significa mucho para mí. Yo pensaba quedarme en el Benfica mucho tiempo. Cuando el Real Madrid tocó, pues ha tenido el impacto que yo quiero que los jugadores tengan. Cuando el Real Madrid los contacta por primera vez, cuando el Madrid me contactó, ya está, fácil. Quiero ir".

¿No tuvo dudas?: "No".

Usted consigue irse bien. Las aficiones por lo menos le valoran el trabajo que ha hecho: Yo pienso que tiene mucho significado el regresar a un club. Yo, por ejemplo, cuando salgo del Madrid y voy al Chelsea por segunda vez, yo no iba al Chelsea, yo iba al Manchester United. Pero el Chelsea llega y el propietario me dice, después de tantos años y después de tantos entrenadores, tú eres el mejor, quiero que vuelvas. Bum, toca y ya está. Ir al Madrid cuando ganas el triplete, cuando ganas todo, la sensación es que el Madrid me quiere porque yo he ganado todo. Ahora vengo sin ganar nada. Ahora vengo porque me conocen. Ahora vengo porque saben lo que puedo aportar. No vengo porque gane campeonato, Copa y Champions. Vengo porque me conocen. Es más profundo. Estoy muy contento. Estoy muy orgulloso".

El 'caso Negreira'

Hablando de árbitros también, ¿qué opina del caso Negreira?: "El caso Negreira está en justicia, ¿no? A ver qué hace la justicia. Yo te digo simplemente que, sin saber que era Negreira, sin saber que se llamaba José María Negreira, cuando yo estaba aquí, yo olía algo, se sentía algo, se sentía algo extraño. Pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien, no sabía, pero era extraño. Después, unos años después, ya se sabe que no es extraño, la única cosa extraña es la justicia. Es la única cosa que veo extraña"

Porque le parece muy evidente que si se paga al vicepresidente arbitral, ¿se está manipulando la competición?: "No hace falta ir más allá. Es sólo tener el coraje de enfrentarlo ojos en los ojos. En Italia lo han hecho con el Calciopoli".

¿El Barça tenía que estar en segunda división?: "Conclusión tuya. No, la Liga Española tiene que tener al Barça".

Puedes ver la primera parte de la entrevista aquí: