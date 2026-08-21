Isi también cayó y el Rayo acabó fundido

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Saltan las alarmas en el Rayo Vallecano. Beñat San José no consigue dar con la tecla en este inicio de competición y, al igual que el pasado sábado en Sevilla, volvió a perder puntos durante los minutos finales este jueves frente al Deportivo Alavés. Todo ello en un partido marcado por las lesiones: Isi Palazón cayó en el 15', Augusto Batalla cayó en el 56' y el técnico se quedó sin cambios en el 60'. El meta acabó en el hospital.

Augusto Batalla enciende las alarmas: lesión, camilla y sustituido

La lesión de Batalla es, sin duda, la más preocupante. El argentino sufrió un duro choque con Toni Martínez con el objetivo de desbaratar una acción de peligro del Alavés a los 56 minutos de encuentro. Esta vez no era cuestión de perder tiempo, sino real: sus gestos de dolor invitaban a pensar que iba en serio desde el primer momento y podría tener afectada la tibia.

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Los médicos atendieron a Batalla, pero el guardameta no pudo continuar en el terreno de juego. Le tuvieron que retirar en camilla, aunque finalmente alcanzó el banquillo de pie, ayudado por dos miembros de la expedición rayista. Dani Cárdenas tuvo que entrar en su lugar y las cámaras de El Chiringuito captaron a Batalla marchándose en ambulancia al hospital.

Isi Palazón también cayó y el Rayo se quedó sin cambios

A priori menos grave, pero también importante, fue la lesión de Isi. Y mucho más temprana. En el 15', el atacante se llevó la mano al muslo izquierdo. Fue titular cinco días antes en el Sánchez-Pizjuán y volvió a salir de inicio en Butarque, pero sólo aguantó un cuarto de hora. Beñat San José tuvo que dar entrada a Nteka para recomponer la línea ofensiva y gastar su primera ventana de cambios.

Sin sustituciones en el descanso, el técnico hizo otro doble cambio en el 54', cuando dio entrada a Álvaro García y Óscar Valentín. La mala suerte se cebó entonces con el Rayo, pues Batalla se lesionó justo 2 minutos más tarde y Cárdenas tuvo que entrar en su lugar en esa tercera ventaja de cambios, lo que propició que, incluyendo el tiempo añadido, el Rayo jugara los últimos 40 minutos sin cambios disponibles.