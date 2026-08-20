"Es una bola de nieve que se va haciendo más grande cada año", critica el delantero

La tremenda bronca de la afición del Rayo a Martín Presa al llegar al palco de Butarque

Compartir







Sergio Camello, jugador del Rayo Vallecano, se ha mostrado muy crítico contra la situación de su club. El delantero, que anotó el gol del cuadro madrileño en un partido ante el Deportivo Alavés que acabó en tablas y se disputó en Butarque debido al cierre por parte de la Comunidad de Madrid de Vallecas, ha señalado de manera directa a la entidad, ha pedido "justicia" y también se ha mostrado muy crítico consigo mismo por su estado físico.

Análisis del partido: "La lesión de Batalla e Isi hace que en el 60' tengamos que morir en el campo los que estábamos. Nos han faltado piernas, yo vengo de lesiones y pocos minutos, hasta que nos han dado las piernas. Hemos hecho méritos para ganar, una pena, pero me quedo con que nos hemos dejado todo hasta donde hemos podido".

PUEDE INTERESARTE La CAM no concede la cautelar al Rayo por Vallecas

Plantilla corta: "No ha sido eso, ha sido que nos ha obligado en el 60' hacer todas las ventanas. La plantilla irá sumando gente, todavía hay días en el mercado y confiamos en que traigan jugadores para ayudarnos a sacar la temporada".

El partido disputado en Butarque: "Vallecas es nuestra casa, no concebimos otra cosa. Es una bola de nieve que se va haciendo más grande cada año. Estamos agotados, esto no nos ayuda, nos distancia a todos, a las tres partes del club. Esta plantilla ha dado todo por ponerse del lado de la afición, siempre vamos a estar con ellos. Somos una plantilla humilde que creemos en la justicia y creo que ahora no se está cumpliendo con ello. No nos ayuda nadie. Bastante gente ha venido para la que tendría que haber venido. Que se solucionen las cosas pronto, que seguro que nos ayudará más a que traigan jugadores o dejen de traernos".

PUEDE INTERESARTE Un final de locura da al Getafe ventaja para llegar a la Conference: del partidazo de Mojica a los detalles de Ünal y Satriano

Cómo te sientes personalmente: "Necesito minutos, entrenar las piernas. Me decepcionan mis últimos minutos. Si hubiese estado fresco seguramente creo que no hubiéramos perdido, pero en el minuto 60 ya empiezo a notar molestias que no me ayudan, que me hacen ejecutar lento y generar pérdidas que al equipo desgastan. Necesito piernas, enternar más y llegar mejor a los últimos minutos".