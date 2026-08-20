Alberto Cercós García 20 AGO 2026 - 23:12h.

Enes Ünal vuelve a marcar con el Getafe, pero con el turco no es suficiente: tendrán que ganarse la clasificación en Belgrado

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El objetivo del Getafe era claro: aprovechar que el partido de ida en el Coliseum para conseguir una buena ventaja y no jugarse la vida en Belgrado. Pues dicho y hecho. Los de José Bordalás, con algo de sufrimiento, han logrado ganar 3-1 al Partizán y encaminan, así, la eliminatoria para jugar la fase final de la Conference League. Los azulones, liderados por un Enes Ünal que claramente se transforma al vestir la elástica del Getafe, han sido capaces de noquear por completo las embestidas del Partizán. Si bien los visitantes igualaron la contienda antes del descanso, poco pudieron hacer cuando los chicos de Bordalás se pusieron manos a la obra. Ni jugar la recta final con un jugador menos fue excusa para un Getafe que se reencuentra con su mejor versión.

Durante la primera parte los nervios hicieron acto de presencia. Pese a ver a un Getafe muy superior al rival en los primeros compases, las imprecisiones impidieron a los locales ponerse antes por delante en el marcador. Fue Ünal, a los diez minutos, quien estrenó el marcador rematando un sublime centro de Johan Mojica. Un tándem que puede dar muchas alegrías a la afición del Getafe. Aún siendo superiores, los visitantes lograron empatar antes del descanso vía Jeh y tras un desbarajuste en la defensa.

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Del 1-1 a la roja de Abqar: los problemas del Getafe

Pero ese error no afectó al equipo de Bordalás. Ni siquiera la expulsión de Abqar en el minuto 67 por una doble tarjeta amarilla. Y es que cuando peor pintaba la cosa, mejor actuaron lo azulones. Tras un disparo a la madera de Ünal, en lo que pudo haber sido el golazo de la noche, el turco cogió confianza para empezar una jugada que iba a terminar en el 2-1. Era el minuto 87 y un taconazo de Satriano dejaba solo a Andrés Martínez que volvía a poner por delante a equipo madrileño. La cosa no iba a quedarse ahí. Poco después, Mojica iba a cerrar uno de los mejores partidos de su carrera reciente anotando un golazo desde fuera del área. Un latigazo raso al fondo de la red.

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Con 3-1 irá el Getafe a Belgrado, a cerrar la eliminatoria y hacer acto de presencia en la fase final de la Conference League.