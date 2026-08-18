El Coliseum abre sus puertas dos días antes de jugar ante el Partizán

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El nuevo estadio del Getafe CF empieza a ser una realidad. El Coliseum, que aún está en pleno proceso de obras, ha abierto este martes sus puertas dos días antes de que el balón vuelva a rodar. No en LaLiga, sino en Europa, pues el equipo de José Bordalás disputará la ida de playoff de la Conference League este jueves ante el Partizán, con un billete en juego para la Fase Liga que se decidirá una semana después en Belgrado.

Tras un verano muy intenso, el primer equipo ha realizado este martes la sesión de entrenamiento en su estadio y ha aprovechado para abrir las puertas a la afición. El objetivo no es otro que mostrar las obras para que la hinchada compruebe sus avances de primera mano y, de camino, conocer su nueva ubicación de cara al próximo curso.

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Cabe recordar que el Coliseum ya estuvo en obras durante la pasada campaña, en la que se derribó primero el fondo sur, posteriormente la grada lateral y finalmente, la del fondo norte. Las obras se han acelerado de manera notable durante todo este verano con la construcción de las nuevas gradas superiores de estas tres zonas.

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Aún queda mucho trabajo por hacer, eso sí. La grada principal está en pleno trabajo de demolición y las esquinas aún deben ser cerradas, recolocando los focos del estadio en una nueva cubierta que está empezando a coger forma desde el fondo sur.

Mientras tanto, el Getafe arrancará el curso en casa este jueves con muchas novedades. Estarán abiertas las gradas nuevas, pero en la tribuna principal solo las primeras filas estarán disponibles. En esas primeras filas se ubicará además los nuevos pupitres de prensa de manera temporal, sin ningún tipo de cubierta que les proteja de la lluvia o el sol.

Los vestuarios estarán ubicados en el fondo sur y el acceso se realizará por la zona central del mismo, justo detrás de la portería. Además, el palco presidencial estará de manera momentánea en la grada lateral, sin ningún tipo de cubierta, por lo que Ángel Torres y los presidentes que le acompañen en cada partido tendrán que prepararse para el sol, la lluvia u otras inclemencias meteorológicas durante los primeros encuentros de este nuevo ejercicio mientras la construcción de la cubierta llega a esta esa zona.