El mercado se mueve por Iker Losada, que espera alguna opción en Primera

Álvaro Borrego 18 AGO 2026 - 18:19h.

Jagiellonia, Ludogorets o Girona han sido los últimos en preguntar por el futbolista, que espera alguna oferta de LaLiga

La clave del Betis para abaratar el fichaje del delantero

Compartir







Iker Losada es otro de los que debe salir del Real Betis en este mercado estival. Según ha podido saber ElDesmarque, durante los últimos días clubes como Jagiellonia, Ludogorets, Girona y Cádiz han sondeado las condiciones de salida del futbolista, que tiene opciones dentro y fuera de España, aunque por el momento no hay una decisión tomada. El mediapunta gallego prioriza la posibilidad de continuar en Primera División y a partir de ahí, si ninguna opción cuaja, valorará alternativas. Su deseo es competir en el máximo nivel y encontrar un lugar donde tener estabilidad, a ser posible dentro de nuestro país. Getafe o Rayo Vallecano son algunos de los clubes que también sondearon su incorporación e incluso sus agentes llegaron a negociar in situ en las oficinas de Vallecas, pero sendas opciones se fueron enfriando -que no descartando- con el paso de los días.

El futbolista gallego tiene contrato hasta 2029 pero difícilmente pueda tener hueco en el Real Betis, siendo lo más probable buscar una nueva cesión que incluya alguna opción de compra o incluso un traspaso. La pasada temporada ganó un puntito de madurez en el Levante, con el que disputó 26 partidos oficiales. El atacante ha regresado mucho más maduro pero sobre todo con más experiencia en la élite nacional, pero su posición es una de las que más competencia genera en el conjunto verdiblanco.

PUEDE INTERESARTE El Hull City prepara una oferta por Pablo García

Iker Losada llegó demasiado joven al Betis, sin experiencia en Primera División, y su llegada a un club de élite supuso todo un golpe de realidad: "Fue un choque de realidad. Recuerdo la primera acción, Nabil me puso el cuerpo y a ver cómo lo mueves. A William Carvalho era imposible quitarle un balón. Los veías a un ritmo que decías "no llego". Llegué con la idea de darle el balón a Isco o a Gio y que hicieran lo que quisieran. Pensaba que cuanto menos molestara, mejor. Esa era mi mentalidad y ahora ya no", expresaba hace unas semanas en una entrevista.

Losada se mostró con ganas de reivindicar una oportunidad y convencer a Pellegrini, sintiéndose "como un bisonte" en el inicio de pretemporada, pero la realidad es que conforme se ha ido acercando el debut liguero ha dejado de tener minutos.