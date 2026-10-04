Joaquín Anduro 04 OCT 2026 - 15:00h.

Fernando Alonso finaliza octavo en el Gran Premio disputado en Sepang

La contundente respuesta de Fernando Alonso para salvar la papeleta de Honda: "Prestáis demasiada atención a tonterías"

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Tras el anuncio durante esta semana de su renovación con Aston Martin y su continuidad en el Mundial, Fernando Alonso lo celebró con su mejor resultado de la temporada con un octavo puesto en el Gran Premio de Baréin disputado en Malasia. En una carrera caótica, el asturiano logró acabar por tercera vez en esta temporada en los puntos finalizando por encima de Lando Norris y reconoció que le parecía "imposible" pensar en un resultado así.

"Era imposible pensar en un resultado así. Estoy muy orgulloso porque no hay muchos fines de semana para sumar y las ocasiones que tenemos, pues debemos aprovecharlas. Hemos ejecutado la carrera como debíamos y estoy feliz por el equipo", reconoció el dos veces campeón del mundo ante la prensa.

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Lo que no le gustó a Fernando Alonso fue la decisión tomada por la organización ante el bug del software sufrido por varios coches en la vuelta de formación: "La ayuda fue para los coches que se pararon en la vuelta de formación, es la primera vez en mi vida que lo veo. Este año llevamos la mitad de carreras con abandonos, y no se paran las carreras. Espero que cuando nos pase, se pare".

La crónica de la carrera, por Adrián R. Huber (EFE)

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el aplazado y caótico Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en Malasia, que arrancó con algo más de hora y media de retraso, a causa de la lluvia; y tras el cuál el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó aún más su liderato al concluir segundo.

Verstappen, de 29 años, logró su primer triunfo del año y elevó a 72 su propia tercera marca histórica de victorias en la Fórmula Uno, en una carrera en la que Antonelli dio otro paso de gigante para convertirse en el más joven campeón de todos los tiempos al acabar un puesto por delante del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari); que completó un podio de lujo.

Aprovechando el abandono, a falta de cinco vueltas y por avería de su compañero, el inglés George Russell, Antonelli, de 20, llegará a Singapur, donde se corre el próximo fin de semana con 320 puntos, 84 más que este; y con 106 respecto a Sir Lewis. Lo que supone que sólo una tragedia superlativa evitará que el joven boloñés se convierta en el tercer italiano -y en el primero después de que lo lograse por última vez, hace ya 73 años, Alberto Ascari-

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) acabaron octavo y decimoséptimo, respectivamente, una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó en decimotercera posición y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) en decimonovena.

El doble campeón mundial asturiano, en una interminable segunda juventud a los 45 años y recién renovado con Aston Martin, logró su mejor resultado del año al puntuar por tercera vez esta temporada, con un AMR26 deficiente; después de haber acabado décimo en Mónaco y noveno en Países Bajos.