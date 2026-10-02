Alberto Cercós García 02 OCT 2026 - 13:42h.

Fernando Alonso niega problemas de vibración en su Aston Martin

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Fernando Alonso volvió a encontrarse con uno de los fantasmas que más quebraderos de cabeza han dado a Aston Martin durante este 2026. En los Libres 1 del Gran Premio de Baréin, disputado excepcionalmente en Sepang, las cámaras onboard del AMR26 captaron al asturiano realizando varios movimientos con las manos sobre el volante, unas imágenes que rápidamente recordaron a los episodios de fuertes vibraciones que el piloto ya ha sufrido esta temporada. El problema, relacionado con las sensaciones que transmite el monoplaza y que también ha llegado a afectar a la unidad de potencia Honda, ha acompañado al equipo durante meses. En China, por ejemplo, Alonso llegó a soltar el volante durante la carrera porque apenas tenía sensibilidad en las manos.

Fernando Alonso aclara lo sucedido

Sin embargo, Alonso no quiso alimentar ninguna polémica después de bajarse del coche. Preguntado directamente por esos gestos que había realizado durante la sesión, el piloto de Aston Martin respondió con contundencia y quitó hierro a unas imágenes que habían vuelto a disparar las alarmas: "Yo no hago nada, le prestáis demasiada atención a tonterías". Una frase que sirve para rebajar considerablemente la preocupación alrededor de Honda y que deja claro que, al menos de puertas hacia fuera, el asturiano no considera que haya que convertir cada movimiento suyo dentro del AMR26 en un nuevo episodio relacionado con las vibraciones. Después de un año especialmente complicado en este apartado, Alonso parece decidido a no darle más recorrido del necesario.

De hecho, el bicampeón del mundo prefirió centrarse en otro de los grandes problemas que dejó la jornada en Sepang: la degradación de los neumáticos. "Hay mucha. Con altas temperaturas y marcas en los neumáticos. Así que pensamos en la estrategia y en una configuración que ayude a cuidar más el neumático", explica en declaraciones recogidas por MARCA. Alonso tampoco quiso sacar conclusiones sobre el rendimiento real del Aston Martin tras los entrenamientos: "Sólo me subí al coche y no tengo ni idea de nada más. No sé la posición, tampoco las tandas".