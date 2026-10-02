De Sedaví y Paterna a la MLS: Quién es Xavi Tamarit, el nuevo entrenador de Los Ángeles FC

David Torres 02 OCT 2026 - 08:27h.

Con Pellegrino dio el salto al primer equipo del Valencia CF y luego lo siguió por todo el mundo

Pellegrino vuelve a Velez rodeado de exvalencianistas

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ValenciaLos Angeles Football Club (LAFC), de la MLS, anunció el nombramiento del español Xavier Tamarit como nuevo entrenador interino del equipo tras la salida el pasado fin de semana del canadiense Marc Dos Santos. Nacido en Sedaví, formado en Paterna, da el salto a la élite de los banquillos tras años formándose a la sombra de míticos exvalencianistas como Mauricio Pellegrino, con el que trabajó en el Valencia CF en Primera y luego emigró a diversos equipos y ligas hasta campeonar en Argentina con Lanús cuando separaron sus caminos.

"Xavi aporta una vasta experiencia al más alto nivel y un profundo conocimiento de nuestros jugadores, sus fortalezas y las necesidades actuales del equipo", indicó en un comunicado el presidente de operaciones del fútbol deL LAFC, John Thorrington.

Tamarit se unió a las filas del club angelino el pasado enero para aportar sus "más de dos décadas de experiencia como entrenador de élite en algunas de las ligas más competitivas del mundo, incluyendo la Premier League inglesa, La Liga española y la primera división argentina", agregó el escrito.

El español sustituirá a Dos Santos como entrenador de LAFC tras su salida el pasado fin de semana. Dos Santos ingresó como director técnico del club en diciembre del año pasado como el tercer entrenador en la historia de LAFC, tras haber ocupado el cargo de asistente de 2022 a 2025 bajo el liderazgo de Steve Cherundolo.

Quién es Xavi Tamarit: Tuvo a Carlos Soler

Xavier Tamarit se unió al cuerpo técnico del LAFC antes de la temporada 2026, aportando más de dos décadas de experiencia como entrenador de élite a nivel internacional en Europa y Sudamérica.

Con licencia UEFA Pro y CONMEBOL Pro, Tamarit es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Valencia y realizó estudios de posgrado en fútbol de alto rendimiento en la Universidad de Oporto, especializándose en Periodización Táctica, metodología reconocida mundialmente y sobre la que ha escrito varios libros.

Su trayectoria incluye una amplia experiencia en la cantera y el primer equipo femenino del Valencia CF, así como funciones como segundo entrenador junto a Mauricio Pellegrino en clubes de primer nivel como el Valencia CF, Deportivo Alavés, Southampton FC, Independiente, Vélez Sarsfield, Universidad de Chile, Cádiz CF y, más recientemente, Lanús, donde contribuyó a la conquista de la Copa Sudamericana 2025. Con fluidez en español, portugués e inglés, Tamarit aporta una gran experiencia táctica, en el desarrollo de jugadores y una perspectiva internacional al cuerpo técnico del LAFC.

Formado en Paterna, tuvo a sus órdenes a futbolistas como Carlos Soler.