Pablo Maffeo se rinde a Aguirre: "Es el entrenador que me sacó de estar hundido"

David Torres 01 OCT 2026 - 13:57h.

Javier Aguirre: "Al Valencia CF jamás se le puede decir que no y sí, lo mejor está por venir"

Maffeo avisa con Aguirre al mando: "Sabe en todo momento lo que decir"

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ValenciaJavier Aguirre ya ha empezado a dejar su sello en el Valencia CF y uno de los futbolistas que mejor conoce al técnico mexicano es Pablo Maffeo. El lateral, que ya vivió a las órdenes del ‘Vasco’ en el Mallorca, fue uno de los protagonistas de la llegada del entrenador a Mestalla, después de que Aguirre tomara las riendas del Valencia CF. Ahora, tras su regreso al Valencia, Maffeo ha puesto voz al efecto que tiene el mexicano sobre un vestuario y ha desvelado hasta qué punto fue importante para él en uno de los momentos más complicados de su carrera.

El jugador valencianista, Pablo Maffeo, ha sido el protagonista de l’Informatiu de VCF Media Radio para hablar sobre el nuevo técnico valencianista, Javier Aguirre, con quien coincidió en su etapa en el RCD Espanyol y RCD Mallorca.

Personalidad y experiencia de ‘El Vasco’

“Es una persona intensa, que sabe lo que quiere y buena gente, es muy cercana y su trayectoria es por algo. Nos dice que ‘se juega como se entrena’, hay muchas frases más, como la de ‘sin técnica no hay táctica. Es buen entrenador y se rodea de gente que le complementa y viceversa. Es el entrenador que me sacó de estar ‘hundido’. Con confianza y motivación hace que saquemos nuestra mejor versión. Él ve que estás mal fuera del campo y él habla contigo. No importa si juegas más o menos, él te necesita y nos lo ha transmitido así. Necesita al equipo porque si estamos todos juntos, las cosas son más fáciles”.

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Intensidad

“Te lo exige desde el bien, es muy importante, llega al jugador y como persona también, entonces el futbolista se esfuerza mucho más por él.

Revertir la situación clasificatoria

“Las ha visto de ‘todos los colores’. Sabe lo que necesitamos. En el RCD Mallorca nunca nos olvidaremos de una charla que nos dio en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Estábamos fatal por aquel entonces. Esta temporada, en el Valencia CF, estamos en una situación complicada, pero la vamos a sacar, nadie tiene dudas desde dentro. Lo bueno que tiene Aguirre es que sabe en todo momento lo que decir”.

Próximo partido frente al Real Racing Club de Santander

“Estamos entrenando, diariamente, con la máxima intensidad para ir allí y ganar. El fútbol va de resultados. Los necesitamos a todos y aportando, cada uno, nuestro ‘granito de arena’”.