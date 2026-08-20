Comienza la carrera contra el crono de Pablo Maffeo: este es el plan

Llega cedido con opción de compra (3.5 millones) y el jugador ya tiene pactado su contrato si sigue

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Valencia"Tampoco he tenido mucho que pensar, yo cuando supe la opción desde hace mucho tiempo, antes de firmar con el Olympiacos, conocía que se podía dar y al final pues se ha dado y estoy muy contento. Vengo con la intención de quedarme aquí el día de mañana", decía al aterrizar esta madrugada en Valencia un Pablo Maffeo que parece que, desde marzo que sonó su fichaje, sólo quería venir a Mestalla. Y ya está aquí, dispuesto incluso a ser titular el sábado si le dan la oportunidad.

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Maffeo está donde siempre quiso estar

El futbolista llega cedido del Olympiacos con una opción de compra por valor de 3.5 millones de euros. Y, aunque la opción Arnau Martínez no está descartada, tiene vía libre para hacerse con el carril derecho de Mestalla. Si lo logra, el Valencia CF se planteará quedárselo. De hecho, ya está encarrilado su hipotético nuevo contrato que sería de dos temporadas más una opcional. Maffeo, que jugó las últimas campañas en el Mallorca, fichó hace dos meses por la entidad griega pero la oferta del Valencia para regresar a España le llevó a pedir al club heleno que facilitara una salida que se ha producido a préstamo con una opción de compra. Y es que está dónde siempre quiso estar. Su nombre fue recurrente en mercados atrás, y este año en marzo, antes de salir de la isla, pudo darse. Tampoco fue. Ahora, con cesión de por medio, Pablo llega a Valencia y lo hace para quedarse.

El comunicado oficial

El Valencia CF lo ha anunciado con el siguiente comunicado oficial:

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Olympiacos FC para la incorporación de Pablo Maffeo.

El futbolista de Sant Joan Despí (12/07/1997) llega cedido por una temporada y el Valencia CF dispondrá de una opción de compra para adquirir sus derechos en propiedad por dos temporadas más.

Maffeo, que inició una nueva etapa en Grecia este verano tras cinco temporadas en el RCD Mallorca, llega al Camp de Mestalla para aportar velocidad, energía y profundidad al lateral derecho del Valencia CF.

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A sus 29 años, cuenta con una amplia experiencia con 294 partidos oficiales disputados a lo largo de su carrera. Formado en la cantera del RCD Espanyol, se incorporó a las categorías inferiores del Manchester City a los 15 años y debutó con el primer equipo en 2016. Posteriormente, ha defendido la camiseta de clubes como el VfB Stuttgart, SD Huesca, RCD Mallorca y Olympiacos FC.

En el ámbito internacional, Maffeo ha formado parte de prácticamente todas las categorías inferiores de la selección española y en 2023 fue convocado, sin llegar a debutar, por Argentina para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil.

Presentado desde Patraix

Como se ve en el vídeo superior, Pablo Maffeo ha sido presentado desde el barrio de Patraix. El club recorreo los barrios de la ciudad para presentar a sus jugadores para poner en valor su "lema" para la temporada: "Terra de Valentia". A Guido le tocó Ruzafa, a De Haas el Cabanyal... Es una forma de mostrar el arraigo a la cultura valenciana, el sentimiento de pertenencia, "una forma de ensalzar nuestra identidad (la Terra) y lo que queremos demostrar al mundo (la Valentia). Por tanto, no es solo un lema, es la esencia de quienes, frente a la adversidad, se levantan con más fuerza y que define a la perfección a la sociedad valenciana", explica el Valencia. Y ahí, entre todos los barrios de Valencia, destaca Patraix.

Patraix es uno de los barrios con más personalidad de Valencia. Situado al suroeste de la ciudad, conserva parte de su pasado como antiguo municipio independiente, especialmente alrededor de su histórica plaza y su casco antiguo. Hoy combina ese carácter tradicional con una zona plenamente integrada en el entramado urbano, con calles residenciales, comercios de proximidad y buenas conexiones con el centro de Valencia.

¿Quién es Pablo Maffeo?

Maffeo a sus 29 años se formó en el Espanyol, dónde lo pescó el Manchester City que lo cedió a Girona y Stuttgart, club alemán que acabaría contratándolo en 2018. Sin adaptación en la Bundesliga, salió cedido al Huesca (25 partidos en LALIGA) y al Mallorca, que acabaría fichándolo en 2022. Con los bermellones ha disputado 160 partidos (5 goles y 15 asistencias). Anteriormente, jugó en el Girona, la SD Huesca, el Stuttgart y el Manchester City. El nuevo defensa del equipo che llega tras una intensa temporada en LaLiga con el Mallorca (31 partidos), sumando un total de 211 apariciones en la máxima categoría del fútbol español. A ellos, suma seis apariciones en su fugaz paso por Grecia donde la eliminación de Champions ha forzado su salida apenas dos meses después de su llegada.

¿Cómo juega?

Maffeo es un lateral intenso, agresivo y muy competitivo, especialmente fuerte en la defensa individual y los duelos. Tiene carácter, velocidad y capacidad de recorrido para incorporarse al ataque, aunque no destaca tanto por su último pase o producción ofensiva. Su movilidad también le permite actuar como carrilero en una defensa de tres.

Para el Valencia CF, aporta experiencia, competitividad y solidez defensiva en el costado derecho. Es, en definitiva, más un lateral guerrero que un lateral de seda: un jugador de duelos, presión, recorrido y carácter.