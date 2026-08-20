David Torres 20 AGO 2026 - 18:23h.

"Soy tranquilo aunque no lo parezca, en el campo me transformo"

El fichaje de Pablo Maffeo ya es oficial: Está donde siempre quiso estar

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ValenciaPablo Maffeo ya es jugador del Valencia CF a todos los efectos. Llega cedido, pero con ganas de quedarse. El futbolista, que ya corre para ser titular el sábado, aterrizó esta madrugada en Manises advirtiendo sus intenciones, como desveló ElDesmarque, pero quiere más.

El lateral derecho español, Pablo Maffeo, tras su llegada al Valencia CF, ha concedido sus primeras palabras como che. En esta entrevista, con los medios oficiales del club, el defensa de Sant Joan Despí se muestra muy feliz y con ganas de comenzar como jugador valencianista.

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¿Cómo fue su llegada al Valencia CF?

“Llevaba mucho tiempo queriendo venir aquí. He hablado con compañeros durante estos años que han podido venir aquí o que han salido de aquí y me han contado cómo es el Club y estoy súper feliz y emocionado”.

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¿Qué vestuario se encuentra?

“Prácticamente los conozco a todos, de haber jugado contra ellos o, incluso, de haber jugado con alguna. Me siento como en casa. Tengo familia aquí, conozco Valencia y ese uno de los motivos por los que he venido, tengo una hija y compaginar eso con el fútbol es el mayor logro que hay”.

¿Cuáles son sus cualidades en el terreno de juego?

“Soy muy competitivo y un luchador, que lo da todo en el campo. Puedo aportar mucho de eso al Valencia CF, que es un club así y espero que la afición me apoye como yo lo voy a dar todo por este Club. Puedo aportar experiencia, compañerismo y competitividad”.

¿Cómo fue su conversación con Corberán?

“Tuve una llamada con él. Me transmitió muchas ganas de trabajo, que las tengo. Me han hablado perfecto de él. Le agradezco la oportunidad que me da y que puede confiar en mí. Aquí tiene a un guerrero”.

Defínase.

“Soy una persona muy tranquila, aunque no lo parezca en el campo, donde me transformo Me gusta estar con mi pareja, con mis perretes y con mi hija. Disfrutar del día a día con ellos es el mayor hobbie que tengo. El boxeo y las artes marciales también me gustan”.

Ya conoce el campo de Mestalla

“Venir a Mestalla como rival siempre es complicado, por dentro sabes que vas a sufrir. Así ha sido siempre. Espero que este año Mestalla sea lo que viene siendo en su historia con el Club. Tenemos que disfrutar y sufrir todos juntos. Será una temporada para recordar”.

Y a la afición

“Me encanta una afición así. Que te exijan y que cuando estén las cosas mal te aprieten, eso es muy bueno para todos porque tienes que sentir también esa presión. Pero también cuando van bien y mal, te ayudan. Es muy emocionante porque los sientes y te dan ese empujón de fuerza que puede valer una victoria. Lo vamos a dar todo y ellos son una parte importante del equipo, del Club, de su historia. Mi consejo es que disfruten, que nos exijan, nosotros tenemos que dar la talla en el terreno de juego, pero que sea una unión. La unión nos hace más fuertes a todos y juntos conseguiremos grandes cosas”.