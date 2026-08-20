Pepe Jiménez Sevilla, 20 AGO 2026 - 12:18h.

El chileno, preparado para arrancar una nueva temporada

El día que Troy Parrott enamoró a José Mourinho: el portugués 'robó' el balón por él

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Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, atendió a los medios de comunicación este jueves en la previa del primer encuentro de su equipo en LALIGA ante la Real Sociedad. El chileno, aunque intentó no mojarse en demasía, analizó toda la actualidad verdiblanca, sin poder esquivar preguntas alrededor de Pablo García o Troy Parrott.

"El equipo llega bien, hemos hecho una buena pretemporada más allá de los resultados. No era fácil empezar con la intensidad que hemos trabado. El equipo llega un buen momento", comenzaba argumentando el técnico en una de las pocas respuestas alrededor del encuentro ante la Real Sociedad.

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Todas las palabras de Manuel Pellegrini

Dani Ceballos y su fichaje por el Betis: "Mientras sean rumores, no creo que sea lógico hablar por ningún nombre. Quedan al menos diez días más para saber el plantel definitivo. El resto es trabajo periodístico".

La pretemporada de Isco Alarcón: "Sigue recuperándose, depende de muchos factores, pero él se ha exigido para estar lo mejor posible. Está en la lista, no está para 90', pero siempre va a ser importante. Lentamente, pero mejorando".

"Es difícil saber cuando estará al 100%, no tiene un tiempo fijo de recuperación. Es difícil dar una fecha".

¿Contento con su plantilla?: "La plantilla es bastante parecida, si es mejor o peor lo dirán los resultados. Faltan aún días para cerrar la plantilla definitiva, puede variar mucho la opinión. No quiero hablar antes. Tenemos buena plantilla, jugamos la Champions, LALIGA sigue teniendo prioridad, así que esperaría hasta el final".

¿Su última temporada en el Betis?: "Comienzo la temporada como todas, sabiendo que lo único importante es el presente, el partido a partido. Nos hemos planteado siempre esto en los años anteriores. Misma ilusión y exigencia personal".

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Las molestias de Lo Celso: "Abde aún tiene que recuperarse, las dolencias hablan el cuerpo médico, yo no tengo conocimiento ni autoriad. Los importantes son los que están disponibles".

Lo Celso y su posible salida: "Es un jugador importante, si fuese por rumores, habría 15 por salir".

El acuerdo por Pablo García: "Todo lo que sean especulaciones, no vale la pena comentarlo. Él está citado para mañana".

Valoración de los nuevos fichajes: "Fran y Facundo, Diego ha podido jugar poco, pero ellos dos han rendido como esperábamos. Se han adaptado plenamente a la plantilla".

Gnangoro Bouare: "Hemos citado a muchos del filial, han subido y bajado, él igual. Él se mantuvo más tiempo porque había bajas, ahora con la nómina completa, ha vuelto a las inferiores como el resto".

La portería del Betis: "Es un tema complicado. Diego Conde estará un mes y medio fuera, jugaremos muchos partido. Nos quedan Álvaro y Manu, que tiene mucho futuro, pero es un riesgo exigirle en Champions. Dependerá mucho, que no se lesione Álvaro... si se lesiona, Manu es uno de los que más futuro tiene en el club, quizás, con precipitación, le toque jugar".

El adiós de Iker Losada: "Iker Losada está citado para mañana. No fue a Dublín porque íbamos a hacer menos cambios. Pertenece al Betis y tiene los mismos derechos que el resto. Es un puesto demasiado cubierto, tiene difícil tener espacio, pero es un profesional que entrena todos los días con nosotros".

Su futuro en Chile: "No sé de donde salió esa noticia, no tiene grado de veracidad. En Chile hay elecciones en noviembre-diciembre, no tengo firmado nada. Tengo contrato con el Betis, intentaremos cumplir hasta el último día. No tengo compromiso con nadie".

La pretemporada extraña de Deossa: "Hay jugadores que, por condiciones, pueden jugar en distintas posiciones, Fornals es un ejemplo. Él tiene condiciones para jugar en punta, en ese momento teníamos pocos delanteros y ha rendido. Hasta que no se cierre el verano, ya veremos lo que pasa".

¿Qué perfil necesita para su mediocampo?: "Los que se fueron o llegaron, se fueron dos delanteros, necesitábamos un delantero. Si se fue Altimira y Amrabat, necesitamos un mediocentro, llegó solo uno. Son puestos importantes, tenemos que saber cubrirlos de la manera indicada".

Los objetivos del Betis: "El objetivo siempre es mejorar en todas las competiciones. Hay que hacer un plantel para eso, esa parte del plantel es difícil hacerlo".