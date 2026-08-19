Siete minutos de lo que Troy Parrott puede aportar al Betis: 31 goles y 12 asistencias

Redacción ElDesmarque Madrid, 19 AGO 2026 - 12:52h.

El irlandés está a un paso de vestir la verdiblanca

Natan: "Tengo contrato con el Betis y soy feliz aquí"

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El Real Betis está muy cerca de cerrar la incorporación de Troy Parrott. El delantero irlandés ya ha alcanzado un acuerdo con el conjunto verdiblanco para las próximas cinco temporadas y las negociaciones entre clubes se encuentran en su fase final. La operación se cerrará entre los 15,5 y 16 millones de euros fijos más otros tres o cuatro millones en variables vinculados a diferentes objetivos.

La venta de Nobel Mendy por alrededor de cuatro millones de euros ha permitido al Betis ganar algo de margen para afrontar esta operación y a ello se ha sumado el recorte salarial del propio Parrott, que desde el inicio ha priorizado la posibilidad de jugar en el conjunto verdiblanco. También ha sido determinante la opinión de Manuel Pellegrini ya que el chileno ha valorado especialmente las características del atacante dentro de las diferentes alternativas que manejaba la dirección deportiva.

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Troy Parrott, un delantero que combina movilidad, asociación y gol

El irlandés puede actuar como referencia ofensiva, pero también tiene recursos para abandonar su posición, participar en la elaboración y atacar los espacios. Su movilidad le permite caer a zonas intermedias y asociarse, mientras que su capacidad para finalizar con ambas piernas le convierte en una amenaza cuando se encuentra cerca o dentro del área.

En Países Bajos, Parrott se ha convertido en un atacante capaz de participar en la construcción y, al mismo tiempo, mantener una producción goleadora elevada, algo que necesita el Betis. Su olfato, la capacidad para interpretar los movimientos de los defensores y la posibilidad de aparecer en distintas posiciones de remate han sido los argumentos que han convencido al club verdiblanco.

Las cifras de Troy Parrott en el AZ Alkmaar

Los números explican buena parte de la apuesta del Betis. Parrott cerró la última temporada con 31 goles y 12 asistencias en 48 partidos con el AZ Alkmaar. Marcó 16 tantos en la liga neerlandesa, tres en la Conference League, siete durante la fase previa de la competición europea y otros cinco en la Copa de Países Bajos. Un año antes ya había firmado 20 goles y cinco asistencias en 47 encuentros. Es decir, en sus dos últimas campañas suma 51 goles y 17 asistencias, unas cifras asombrosas. Ahora solo quedan los últimos flecos, concretar definitivamente las cantidades y firmar los documentos que convertirán al irlandés en el fichaje estrella del Betis en este mercado.