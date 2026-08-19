El Betis ya tiene acuerdo con Troy Parrott y ultima el traspaso con el AZ Alkmaar

Álvaro Borrego 19 AGO 2026 - 08:12h.

El Betis ha acordado los términos personales de su contrato y ultima los detalles del traspaso con el AZ Alkmaar

El Betis encuentra el hueco salarial para fichar al delantero

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Según ha podido saber ElDesmarque, el Real Betis ya ha alcanzado un acuerdo en términos personales con Troy Parrott y ahora se negocian los últimos flecos con el AZ Alkmaar para la llegada del delantero, intentando rebajar los más de veinte millones solicitados inicialmente por el conjunto neerlandés. Se están ultimando los documentos para un traspaso (no cesión) por un valor aproximado de unos 18 millones. Como contábamos ayer, la clave es que el club ha encontrado la fórmula para que el coste entre amortización a pagar en cinco años y salario sea asumible. El delantero rechazó la oferta del West Ham, que era incluso superior en lo económico, y transmitió a su club que quería jugar la Champions con la elástica verdiblanca. La pasada temporada anotó 31 goles y brindó 12 asistencias. Durante la mañana daremos más detalles en este periódico.

La gran clave, según indican, es que el coste entre la amortización a cinco años y el salario, que no será alto, es un coste que la entidad podrá asumir. Como explicamos este martes la venta de Nobel Mendy al Hull City terminó de abrir el hueco suficiente, lo que ha permitido al Real Betis acudir con más fuerza por el 9. Insistimos en la clave. El Real Betis en ninguno de los escenarios, ni contando ciertas variables, pagará más de 20 millones y ha encontrado la fórmula para que el coste entre amortización y salario sea asumible.

Internacional absoluto con Irlanda, el atacante de 24 años pertenece actualmente al AZ y ha sido relacionado con clubes como el Ajax, el RB Leipzig o el Como durante las últimas semanas. Tras su última notable temporada en Países Bajos , en la que marcó 31 goles entre todas las competiciones, el punta busca nuevo reto y en principio, si no hay imprevistos de última hora, en Sevilla estará su próximo hogar.

El Real Betis mantuvo el foco mediático en Fabio Silva mientras perfilaba la negociación por Troy Parrott, pudiendo centrar sus esfuerzos, sin presiones, en la llegada del ariete irlandés. Un escenario que permitiría a la dirección deportiva afrontar con algo más de holgura los últimos días de mercado, con el deseo de reconsiderar el regreso de Dani Ceballos e incluso ponerle la guinda a alguna operación más.