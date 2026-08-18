El Betis encuentra el hueco salarial para fichar al delantero

Álvaro Borrego Sevilla, 18 AGO 2026 - 22:38h.

Compartir







El Real Betis acelera por el delantero. Según ha podido saber ElDesmarque, la gran noticia a esta hora de la noche es que el club ya tiene el hueco suficiente para la llegada del ariete. La dirección deportiva está negociando con varias opciones en paralelo y ninguna de ellas superará los 20 millones de euros. La gran clave, según indican, es que el coste entre la amortización a cinco años y el salario, que no será alto, es un coste que la entidad podrá asumir.

Cuentan las fuentes consultadas que la venta de Nobel Mendy al Hull City ha terminado de abrir el hueco suficiente, lo que permite al Real Betis acudir con más fuerza por el 9. Insistimos en la clave. El Real Betis no pagará más de 20 millones y ha encontrado la fórmula para que el coste entre amortización y salario sea asumible.

Troy Parrot, delantero que gusta mucho, y Fabio Silva no son las únicas opciones que se manejan. Durante las últimas horas se han reactivado otros nombres como Nkuku o Kevin Denkey, con quienes se negocia de manera paralela. También con al menos un nombre que aún no ha salido a la luz.

El Real Betis mantiene activas varias negociaciones y espera dar pasos al frente durante los próximos días, con el convencimiento de terminar perfilando al delantero incluso antes del final de semana. Un escenario que permitiría a la dirección deportiva afrontar con algo más de holgura los últimos días de mercado, con el deseo de reconsiderar el regreso de Dani Ceballos e incluso ponerle la guinda a alguna operación más.