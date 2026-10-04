Mati Prats reivindica a Lamine Yamal con mensaje para Luis de la Fuente y dardo a Mbappé

Joaquín Anduro 04 OCT 2026 - 16:35h.

Lamine Yamal sigue brillando con la Selección Española

La dedicatoria más especial de Lamine Yamal a Inés García por su gol con España: "Para mi chica"

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La victoria de España por 3-1 ante la República Checa de este sábado en Oviedo volvió a tener el sello de Lamine Yamal, que abrió el marcador por tercer encuentro consecutivo dentro de esta edición de la Nations League con un golazo por la escuadra. El astro del FC Barcelona sigue luciéndose dentro de la campaña abierta para ganar el Balón de Oro y Mati Prats, en su editorial en ElDesmarque de Cuatro, no ve otra posibilidad que el premio sea para de Rocafonda. Por ello ha mandado un mensaje a Luis de la Fuente pidiendo cuidarle con un recado para Kylian Mbappé.