Pablo Sánchez 03 OCT 2026 - 22:39h.

Siloé, la banda sonora de la Selección Española

Así jugaron los hombres de Luis de la Fuente

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España venció a la República Checa y suma su tercera victoria en esta UEFA Nations League para ampliar también su récord de partidos consecutivos sin perder. El equipo de Luis de la Fuente fue superior de principio a fin -salvo unos minutos del segundo tiempo- y selló el triunfo con tantos de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores de España frente a la República Checa en el Carlos Tartiere.

David Raya (6): Fue un mero espectador durante la primera parte. Sin intervenciones. En el segundo tiempo apareció algo más. Le sorprendió el gol de Chequia en el segundo tiempo con un disparo cruzado. Se le escapó un balón clave de las manos que no se convirtió en el empate rival por una falta previa sobre Le Normand.

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Fresneda (7): Se entendió muy bien con Lamine por banda desde el inicio. Se le vio con mucha confianza el día de su debut.

Le Normand (7): No tuvo demasiado trabajo defensivo. Abortó bien varias acciones y manejó con maestría y calma el balón con sus pies. En el segundo tiempo las intenciones ofensivas de Chequia le hicieron tener más trabajo.

Aymeric Laporte (6): Orden total en defensa, sin sufrimiento alguno. Se animó en ataque con un par de acciones aéreas peligrosas. Algo nervioso en los compases finales.

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Fran García (8): Rápido a la hora de recuperar su posición. En constante movimiento por su costado acompañando las acciones de ataque. Excelso al corte en varias ocasiones.

Rodri (8): Preciso en los pases y rápido en recuperaciones de balón. No tuvo rival en la medular. Se sumó a la fiesta goleadora con el 2-0.

Pedri (9): Con un solo pase desarboló la estructura checa. De sus botas nacieron acciones de mucho peligro de España. También se animó con disparos desde la frontal.

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Lamine Yamal (9): Apenas tardó un minuto en volver a asomarse a la portería rival. Y apenas tardó cinco en abrir la lata con un golazo de bandera por la escuadra.

Dani Olmo (7): Vertical desde el inicio y veloz en el último pase a sus compañeros arriba. Tuvo el gol en más de una ocasión pero lo evitó el meta checo.

Álex Baena (7): Fue animándose en ataque con el paso de los minutos. Disparos lejanos y con rosca con mucho peligro en busca de la portería rival.

Roberto (5): Se ofreció constantemente en el primer tiempo y trató de buscar el hueco, pero no entró demasiado en contacto con el balón en el primer tiempo. El estilo de juego de España no favoreció su presencia en el juego.

Cambios

Víctor Muñoz (6): La velocidad, una vez más, le dio otro ritmo a España desde su costado. Algo descolodado en el tanto de Chequia. Tuvo en tercero en sus botas en la recta final.

Yeremy Pino (6): Solidario por su banda. Buscó continuamente conexiones con sus compañeros en posiciones más claras.

Mikel Merino (6): Se sumó a la noche con un gol en la recta final. Recogió un rechace para perforar la red checa.

Fermín (S.C.).

Zubimendi (S.C.).