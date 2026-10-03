Ni Luis de la Fuente se lo puede creer: el misil de Lamine Yamal contra Chequia para abrir el marcador

Fran Duarte Madrid, 03 OCT 2026 - 21:21h.

Lamine Yamal ha necesitado solo cinco minutos para volver a abrir el marcador contra Chequia. El seleccionador ha reaccionado como cualquier español al ver al joven futbolista hacer sus diabluras

Luis de la Fuente lamenta las lesiones y señala el gran valor de Lamine Yamal: "Más maduro cada día"

Compartir







Lamine Yamal está ahora mismo en su mejor nivel. El futbolista ha necesitado solo 5 minutos para anotar el primer gol del partido con un misil marca de la casa para hacer el primero contra Chequia. El futbolista se está acostumbrando a anotar en los primeros minutos en cada partido con España. También anotó el primero contra Inglaterra en el primer minuto, contra Croacia fue en el minuto 2 y contra Chequia ha sido en el minuto 5. Dejando claro a sus rivales que empieza los partidos sin relajarse ni un poquito.

El que tampoco ha podido creérselo ha sido Luis de la Fuente, que dudaba antes del partido si darle descanso a Lamine o no. Por suerte no lo ha hecho y el joven futbolista de 19 años ha sido el responsable de abrir el marcador con semejante golazo. El seleccionador, al más puro estilo Zinedine Zidane, se ha llevado las manos a la cabeza al ver desde el césped el golazo del delantero culé.

Lamine Yamal, en modo Balón de Oro

Si el partido contra Croacia ya fue increíble, al igual que su actuación contra Inglaterra, Yamal tampoco ha bajado el ritmo contra Chequia. Ahora mismo es indudable que es el mejor futbolista español, pero a este nivel no cabe duda de que también es el mejor del mundo entero. Con España ya lleva 11 goles en 33 partidos que ha sido internacional, unas cifras que apuntan a que va a romper todos los récords porque cabe recordar que tiene solo 19 años.

Es cierto que las votaciones al Balón de Oro ya han terminado y hay que esperar al próximo 26 de octubre para conocer el ganador en la gala que se celebrará por primera vez en Londres. Lo que está claro es que, si llegan a durar un poco más esas votaciones, Lamine Yamal lo habría ganado de calle. Solo hay que ver sus números esta temporada para comprender el nivel estratosférico que lleva con 12 goles y 7 asistencias en 11 partidos:

⚽️ vs Chequia

⚽️⚽️🅰️ vs Croacia

⚽️ vs Inglaterra

🅰️🅰️ vs Sevilla

⚽️🅰️🅰️ vs Racing

⚽️⚽️ vs Levante

⚽️🅰️🅰️ vs Feyenoord

⚽️⚽️ vs Valencia

⚽️⚽️ vs Rayo Vallecano

❌ vs Athletic Club

❌ vs Elche