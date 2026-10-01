Ángel Cotán 01 OCT 2026 - 13:09h.

El extremo, protagonista este jueves en la Selección

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Víctor Muñoz fue protagonista este jueves. El campeón del mundo compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Selección Española. Tras participar en los últimos veinte minutos de la goleada ante Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el extremo se siente preparado para asaltar la titularidad en los próximos compromisos de la UEFA Nations League.

El atacante catalán, flamante fichaje del Liverpool, responde a su papel en el combinado que dirige Luis de la Fuente, pero también habló de nombres propios como Lamine Yamal.

Las palabras de Víctor Muñoz en la Selección Española

Un encuentro entre la España de 2010 y la actual. "Es un equipazo con leyendas y no te sabría qué responder. Sería un partido increíble... y seguro que sería increíble de ver".

¿Frustra compartir posición con Lamine Yamal? "Intento aprender mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día y el poder tener esa competencia, verle entrenar día a día... es un privilegio para mí. Me ayuda mucho".

El gran nivel que hay en la Selección. "Tanto en los entrenamientos como en los partidos se puede ver siempre el nivel que da el equipo. Cada entreno es algo muy bonito de poder compartir con ellos porque el ritmo que tiene la pelota, los demarques, esa química... pienso que es único".

¿Más valorado cuando te vas de España? "No te sabría bien qué decir, cuando sales fuera tienes otros puntos de vista, pero pienso que al jugador español, esté donde esté, siempre se le valora".

Posible titularidad ante la República Checa. "El poder jugar cualquier partido con esta Selección, de inicio o reserva, la verdad que es increíble. Todo el mundo está entrenando bien y con ganas de jugar".

El disfrute en España. "Nos centramos en nuestro trabajo, el ambiente que hay es muy agradable. Hay mucho nivel. Pienso que esto es lo que marca la diferencia".

Balón de Oro. "Como he dicho antes, por los méritos que ha hecho esta Selección, se lo daría a un jugador español".

El Mundial que vivió lesionado. "Fueron muchas emociones encontradas porque ir a un Mundial y encima ganarlo es algo increíble, pero también tuve momentos complicados. Notas que tu cuerpo no da más, no llega a ese partido, va recayendo... y no acabas de estar al cien por cien, pero intento sacar las cosas positivas. Aprendí mucho, cuando eres joven pecas de eso y piensas que puedes con todo. Me ayudó mucho a madurar".

La final del Mundial 2030. "Pienso que poderlo jugar en tu país sería una experiencia única, pero aún queda muy lejos".