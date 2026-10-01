Ángel Cotán 01 OCT 2026 - 06:47h.

El portero del Real Madrid habla sin rencores del equipo rojiblanco

Fran García desvela el último favor del Real Madrid: "No tenía nada"

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Un cambio de equipo como el que realizó Thibaut Courtois te persigue toda la vida. En el mundo del fútbol, pasar de un club a su máximo rival casi siempre se traduce en la enemistad de los que un día te mostraron su cariño. El gigante belga pasó del Atlético de Madrid al Real Madrid en un fichaje que siguen sin perdonar en el Metropolitano.

Más allá del movimiento, algunos comportamientos del portero madridista no han gustado entre un amplísimo sector de la hinchada rojiblanca. Ahora, y en mitad del parón internacional, Courtois desmiente su mayor palo al Atlético.

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Thibaut Courtois desmiente su mayor palo al Atlético de Madrid

El guardameta del Real Madrid compareció el pasado miércoles en Radioestadio Noche. Allí, Thibaut Courtois respondió a temas de actualidad como su decisión de no acudir a la última concentración de Bélgica: "´Tengo que cuidarme porque el que me paga es el Real Madrid. Yo amo jugar con mi país, pero al final, al que le debo todo es al Real Madrid. Quiero estar bien, me cuido para eso y al final es el respeto que tengo también hacia el Real Madrid".

Courtois también respondió a los arbitrajes que está recibiendo el equipo blanco en LALIGA: "A ver, no creo que hay una mano negra, no soy tan mal pensado, pero sí siento que hay cosas que se ven en otros campos que se pitan y a nosotros no. El año del COVID que perdimos LALIGA, por ejemplo había cuatro manos... yo entiendo que es difícil, pero luego vienen a explicarnos cosas y a la semana ya te hacen lo contrario".

Por último, el portero madridista desmintió el sentido que se atribuyó a su manida frase previa a la final de la UEFA Champions League contra el Liverpool. Aquel 'ahora estoy en el lado bueno de la historia' tenía otro significado, según el propio Thibaut Courtois: "La frase 'estoy en el lado bueno de la historia' no tiene nada que ver con el Atlético de Madrid. Estoy muy orgulloso de mi etapa en el Atleti, me ha hecho ser el portero que soy. Siempre he hablado con mucho respeto del Atleti. Los derbis son siempre bonitos".