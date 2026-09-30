Los tres casos más uno que ocupan a Mateu Alemany en el mercado del Atlético de Madrid

Ángel Cotán 30 SEP 2026 - 10:29h.

El líder de la parcela deportiva, obligado a mover ficha

Rafa Márquez pide al Atlético de Madrid una salida inmediata para Obed Vargas: "Sería lo ideal"

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El Atlético de Madrid prepara su visita a Mendizorroza de la próxima jornada 8 de LALIGA EA Sports. Tras marcharse al parón de selecciones con el subidón del triunfo ante el Real Madrid, Diego Pablo Simeone trabaja con un grupo reducido en el que destaca el regreso de Pablo Barrios y que permite repartir cargas. La ausencia de competición también permite abordar tareas necesarias en los despachos rojiblancos.

Con Mateu Alemany a la cabeza, la dirección deportiva colchonera marca en rojo tres casos prioritarios a abordar más un cuarto que dependerá del devenir de la presente temporada. Y lo cierto es que cada situación tiene contextos diferentes.

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Los tres casos más uno que ocupan a Mateu Alemany en el Atlético

Tras un nuevo mercado de fichajes muy movido con fichajes de peso, salidas y el runrún de Julián Álvarez, la parcela deportiva rojiblanca debe resolver el futuro de tres activos importantísimos de la primera plantilla. Comenzando por el líder del proyecto que, tras más de quince años, sigue siendo Diego Pablo Simeone.

El 9 de noviembre de 2023, el Atlético de Madrid anunciaba la renovación del 'Cholo' hasta 2027. El acuerdo finalizará al término de la presente temporada, aunque todo hace indicar que, salvo giro inesperado, las partes apostarán por sentarse a negociar un nuevo contrato. El desenlace del curso también será importante en las condiciones de la hipotética renovación.

Y del líder del banquillo... al faro en el campo. El contrato de Koke también expira el próximo mes de junio de 2027. A sus 34 años, el capitán rojiblanco está sorprendiendo a todos con una gran lectura de los partidos y una calidad que no pierde. Su importancia en este arranque de temporada invitan a ser optimistas con su continuidad.

Y en tercer lugar, Marcos Llorente. Tras anunciar su retirada internacional, el lateral rojiblanco se enfocará de lleno en su papel en el Metropolitano. Aunque tiene claro que no tardará en colgar las botas, el Atlético tratará de renovar su relación contractual pese al interés de varios equipos de Europa.

El caso extra que analiza Mateu Alemany es el de Jonathan David. El delantero ha caído de pie en el Metropolitano y se está destapando como un gran goleador. Si continúa a este nivel, MARCA apunta que el Atlético de Madrid apostará por ejercer la opción de compra que guardan por el canadiense de 25 millones de euros.

Novedades sobre Julián Álvarez

Lionel Scaloni, seleccionador argentino, habló del delantero centro colchonero en su última comparecencia de prensa. El técnico deja atrás todo el culebrón veraniego que protagonizó: "El caso Julián y Atlético de Madrid: no hablé con él del tema. Lo vemos bien, contento, alegre. Ojalá vuelva a recuperar la confianza de los hinchas del Atlético".

El entrenador aseguró que su equipo saldrá a la cancha en el amistoso de este miércoles ante Bolivia con Cristian 'Cuti' Romero como capitán en reemplazo de Lionel Messi y con Julián Alvarez y Lautaro Martínez como delanteros, según dijo en una rueda de prensa este martes desde el predio de entrenamiento de Ezeiza.