Entrevista exclusiva en ElDesmarque

Louzán no descarta al Villamarín como sede para el Mundial 2030

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Rafael Louzán responde a la posibilidad de crear una Supercopa Ibérica. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha estado este martes en la sede de ElDesmarque, donde ha concedido una entrevista exclusiva en la que, entre otras muchas cosas, ha admitido que sería "maravilloso" organizar esta nueva competición, pero también confiesa que hay un problema de calendario.

Fue el presidente del Oporto, André Villas-Boas, quien desveló hace justo un año la idea de organizar un trofeo entre los mejores equipos de España y Portugal. Una Supercopa que cruzaría a los campeones ligueros y coperos de los dos países que "ilusiona" a Louzán, según ha admitido él mismo, si bien es cierto que de momento es un proyecto que está lejos de coger forma.

Ahora, en ElDesmarque, Louzán ha valorado esta posibilidad: "Vivo en Galicia. Esta península ibérica debería tener algo así. Siempre fue algo que a mí también me ilusiona, ver algo que una a estos dos países de alguna manera", ha respondido el presidente de la RFEF.

"Sería muy bonito", admitió, aunque también reconoció que hay un "problema" evidente con el calendario, cada vez más saturado ante la creación de nuevas competiciones tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones: "No hay fechas, los jugadores no dan para más".

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"Ya sabéis los problemas que tenemos desde el punto de vista del calendario. Sería algo maravilloso que Portugal y España hicieran un evento de esas características porque es muy, pero que muy bonito", agregó al respecto, dejando abierta la puerta si se llegara a encontrar un hueco en el calendario y si las dos federaciones pudieran llegar a un posible acuerdo.