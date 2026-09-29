Ángel Cotán 29 SEP 2026 - 12:41h.

El presidente de la RFEF aborda las posibilidades de ambas sedes

Rafael Louzán desvela su charla con Infantino por la final del Mundial 2030: "Faltaría saber cuál de los dos estadios"

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Rafael Louzán atendió este martes en exclusiva a ElDesmarque. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol estará presente en el encuentro de la Selección contra Croacia, y aprovechando la ocasión, visitó la redacción de este periódico. El Ramón Sánchez-Pizjuán albergará una nueva cita en la UEFA Nations League, aunque el mandamás del fútbol español también mira al futuro.

En el horizonte, el Mundial 2030 ocupa muchísima actualidad en la RFEF. A vueltas con el escenario de la final, Rafael Louzán actualiza las opciones de Valencia y Vigo para albergar encuentros de la próxima cita mundialista.

Rafael Louzán y las sedes de Valencia y Vigo en el Mundial 2030

El presidente de la Federación abordó en primer lugar cómo está la situación del futuro estadio del Valencia CF: "Bueno, Valencia está muy bien porque va en tiempo, en cronología del tiempo que tienen para rematarlo, está pues para finales... casi finales del año próximo. El Valencia CF debe estar jugando en su nuevo estadio, un estadio de 70.000 espectadores, por lo tanto va a ser un gran estadio. Valencia necesitaba precisamente de este estadio y finalmente pues está todo, está todo caminando para ello".

A renglón seguido, Rafael Louzán también actualizó las opciones de Vigo como sede: "El otro es el estadio del Real Club Celta de Vigo, Balaídos, que también se está rematando una primera reforma global que nos llevará a poco más de 30.000 espectadores y queda una segunda de más de 11.000 para cumplir los criterios que FIFA había marcado, que son un mínimo de 41.000 espectadores que tiene que tener el estadio y por lo tanto con eso se cumplirían las dos sedes que están deseando entrar y cumpliríamos además con lo que se firmó, que firmamos, como digo, firmaron la candidatura, se firmó con 11 España, 6 Marruecos y 3 Portugal".

En la parte superior de esta noticia puedes ver la entrevista de Rafael Louzán en ElDesmarque.