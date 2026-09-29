Ángel Cotán 29 SEP 2026 - 06:24h.

A pesar de la diferencia de capacidad, el encuentro de este martes se jugará en la casa del Sevilla FC

Fabián Ruiz, desde el Sánchez-Pizjuán, aplaza su regreso al Betis: "Ahora no es el momento"

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No es un día cualquiera. Este martes, los campeones del mundo juegan por primera vez en nuestro país y el escenario elegido es el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras el meritorio asalto de Wembley, la Selección Española se enfrenta a Croacia en la segunda jornada del Grupo A3. Un choque que acogerá la casa del Sevilla FC por dos motivos.

El Estadio La Cartuja, templo temporal del Real Betis hasta que finalice la construcción del nuevo Benito Villamarín, se había convertido en los últimos años en la casa de la RFEF en cada una de sus visitas a la ciudad hispalense.

España ha apostado por regresar a uno de sus principales bastiones y donde tan buenos resultados ha conseguido siempre. Y como informa Antón Meana en El Larguero de la Cadena SER, la figura de Luis de la Fuente ha sido clave.

Los dos motivos para que España juegue este martes en el Sánchez-Pizjuán

El paso del actual seleccionador por el club de Nervión le marcó para siempre. Eso explica la decisión de la RFEF por disputar el encuentro de este martes en el feudo rojiblanco: "Los equipos piden que se juegue en su estadio, en este caso también influye en la Federación el componente de Luis de la Fuente. Es un mito en el Sevilla, que quiere mucho a ese club y que no quería jugar siempre en La Cartuja, sino también hacerlo en más estadios. Y, uno de los motivos por los que España juega este partido en el Sánchez-Pizjuán y no en La Cartuja, que era el campo teóricamente sede de este partido, pero Luis de la Fuente quería que España jugara en el Sánchez Pizjuán".

El otro motivo nace desde el propio club sevillista, ya que solicitó este encuentro, al igual que el Real Oviedo el choque ante la República Checa: "Al Sevilla le apetecía pedir un partido de la Selección Española, y mañana con lleno, España va a jugar en el campo del Sevilla y no en La Cartuja que es su estadio en la capital hispalense ahora mismo".