Ángel Cotán 28 SEP 2026 - 10:24h.

El centrocampista también analiza la presión añadida para los cachorros

El presupuesto del Athletic Club con las cuentas del ejercicio: ingresos de 152,6 millones y una "pérdida prevista" de 3,2

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En este primer tramo de temporada, muchos ojos estaban puestos en el Racing de Santander y la vistosa propuesta de José Alberto López. De más a menos, el cuadro santanderino se marchó al parón internacional con hasta 12 goles en contra en dos partidos (Camp Nou y Balaídos). Con dos puntos de colchón sobre el descenso, en El Sardinero se aferran al talento de futbolistas como Iñigo Vicente.

El Mago de Derio es uno de los futbolistas más queridos de la primera plantilla en tierras santanderinas. Cuatro años dan para mucho y no tiene intención de cortar esta historia, ya que tiene contrato hasta junio de 2030.

Eso sí, la carrera del talentoso extremo izquierdo pudo haber sido bien distinta si el Athletic Club hubiese optado por otra decisión. Peio Canales, en una entrevista concedida a TeleBilbao, explica el caso fallido de Iñigo Vicente en el Athletic Club.

La historia fallida de Iñigo Vicente en el Athletic Club, según Peio Canales

Iñigo y Peio se conocen a la perfección, más si cabe tras el gran curso que ambos protagonizaron en el Racing campeón de LALIGA Hypermotion. Ahora, en la citada entrevista, Canales explica los motivos de su salida del club rojiblanco, así como la presión añadida que sienten algunos cachorros en el Athletic. No obstante, no es su caso: "En algunos jugadores podría pesar un poco, en mi caso lo llevo con normalidad, intento disfrutar del fútbol, más que sentir presión, soy exigente conmigo mismo".

Recordando su año en el Racing, Peio Canales habló de Iñigo Vicente, pero también de Asier Villalibre: "Era un grupo que se conocía mucho, con Villalibre tuve buena relación y me metió en ese vestuario. Hacíamos piña los vascos y en el campo se veía".

Por último, el centrocampista rojiblanco explicó los motivos de la historia fallida del futbolista de Derio en el Athletic Club: "Iñigo tuvo ese momento también de subir, pero en tu posición ven a gente por encima y tuvo que salir cedido al Mirandés. Ha encontrado su lugar en Santander y allí es muy feliz, es un jugador increíble. Tiene talento y es único por la manera en la que juega y hace jugar al Racing".