Mikel Goti ilusiona en Oviedo y la afición cruza los dedos con la Real Sociedad: "¿Sobrará?"

Ángel Cotán 28 SEP 2026 - 07:30h.

El mediapunta, decisivo ante el eterno rival carbayón

La locura de Santi Cazorla en el recibimiento al Real Oviedo para el derbi ante el Sporting

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El Real Oviedo se llevó un nuevo derbi asturiano en el Carlos Tartiere. Los pupilos de Julián Calero diseñaron un plan para superar al Real Sporting de Gijón y los goles de Chris Ramos y Enzo Pérez lo completaron con éxito. La victoria azul ante el eterno rival fue muy coral, aunque fue Mikel Goti el encargado de marcar el ritmo del encuentro.

El mediapunta flotó sobre el terreno de juego carbayón y cuajó el mejor encuentro desde su llegada. Procedente de la Real Sociedad como cedido y sin opción de compra, los aficionados del Oviedo ya cruzan los dedos.

El cedido Mikel Goti ilusiona a la afición del Real Oviedo

El joven futbolista de Gorliz fue para muchos seguidores azules el hombre del partido. Más allá de su asistencia en el primer gol del derbi asturiano, Mikel Goti cuajó un encuentro ilusionante que lleva a los aficionados carbayones a soñar con una continuidad más allá del presente curso que no apunta a ser nada sencilla.

Con contrato hasta junio de 2028 en San Sebastián, la Real Sociedad aún tiene el control federativo sobre el jugador. Sin embargo, y como demuestran estos ejemplos, en el Carlos Tariere se ilusionan con el mediapunta:

La crónica del derbi asturiano

El Oviedo logró la victoria en el derbi asturiano ante el Sporting en el Carlos Tartiere, prolongando la sequía de los gijoneses en el feudo azul hasta los 26 años. El tempranero gol de Chris Ramos, sumado a la expulsión que sufrieron los visitantes en el segundo tiempo dejaron sin opciones a los rojiblancos.

En un inicio de marcada intensidad propia de un derbi asturiano, el Oviedo fue el primero en asestar un golpe en el partido. En un ataque vertical, Goti puso un balón al espacio para Chris Ramos, que aprovechó el error en el despeje de Pablo Vázquez y se plantó mano a mano ante Yáñez, al que batió con una definición a un lado. El gaditano, eso sí, se lesionó tras la acción.

El duelo iba ganando en tensión a la par que el Sporting asumía cada vez más protagonismo con balón, coronando con su primera gran ocasión del partido antes de la primera media hora por medio de una pared entre Gelabert y Manu Rodríguez que finalizó con un remate del gallego al lateral de la red.

Los locales no le perdían la cara al encuentro, con el objetivo de aprovechar los espacios a la espalda de la defensa gijonesa, cada vez más adelantada. En una de esas transiciones los azules sumaron una nueva ocasión de peligro tras una falta de Pablo Vázquez en la frontal, pero el intento de Jacobo se estrelló contra la barrera.

Justo antes del paso por vestuarios, los visitantes sumaron un nuevo contratiempo con la lesión de Nikita Iosifov, que tuvo que irse sustituido por Pablo García.

En el segundo tiempo las fuerzas estuvieron equilibradas, con mayor control de balón rojiblanco, pero sin que ningún equipo contabilizasen llegadas a área rival, siendo la más peligrosa un disparo de Gaspar desde la frontal que Escandell desvió a córner. Sin embargo, cuando mejor estaba el Sporting, los visitantes se quedaron con un futbolista menos por expulsión de Gelabert tras una dura entrada sobre Carlos Domínguez.

La inferioridad numérica afectó a los gijoneses y dio alas a un Oviedo que buscó la sentencia, lo que logró por medio del canterano Enzo Pérez, que anotó el 2-0 definitivo desde el interior del área con un remate de volea tras combinar con Mingo.