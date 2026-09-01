La Real Sociedad decide reabrir su mercado y el Oviedo ofrece una solución a Mikel Goti

Ángel Cotán 01 SEP 2026 - 15:29h.

Un mediapunta, el deseo azul de final de mercado

La alternativa de Carlos Martín con el Atlético de Madrid

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La Real Sociedad, en palabras de Jokin Aperribay, daba por cerrado su mercado de fichajes un día antes. El pasado lunes, en la presentación de las últimas incorporaciones en el equipo de Pellegrino Matarazzo, el presidente txuri urdin dejaba en el aire el futuro de Jon Pacheco y poco más. No obstante, la ventana veraniega promete un giro más para Erik Bretos y su equipo de trabajo.

El Deportivo de A Coruña se interesó en el citado Jon Pacheco, pero el zaguero de Elizondo ha cerrado la puerta herculina y continuará en la disciplina donostiarra. Una decisión que casaba con las declaraciones de Aperribay: "En principio, el mercado esta cerrado. No tengo ninguna conversación abierta, sólo puede pasar que algún club venga a por alguien y me extraña mucho que vaya a pasar en 24 horas. La verdad que estamos muy contentos con el verano. Queríamos unir mucho al primer y segundo equipo, que ya están unidos, dar la oportunidad a los jóvenes de que pudieran formar parte del primer equipo y así ha sido. Tenemos jugadores que pueden ser muy buenos en el segundo equipo".

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Una idea inicial que el Real Oviedo opta a trastocar a última hora, y es que como avanza La Nueva España, el conjunto carbayón obliga a decidir al club txuri urdin si reabre o no su mercado de fichajes a escasas horas para el cierre.

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La Real Sociedad medita reabrir su mercado por Mikel Goti

Julián Calero pedía en sus últimas comparecencias la llegada de un mediapunta y el Oviedo trabaja en la incorporación de Mikel Goti. Sin minutos en la Real Sociedad, el mediocentro ofensivo de Gorliz es una de las escasas posibilidades que ofrece el mercado en estos momentos. Su nombre, como avanza la citada fuente, gusta mucho en el club asturiano y se trabaja en la fórmula del fichaje.

El Real Oviedo trata de abaratar la operación bajo una cesión similar a la que protagonizó el pasado curso en el Córdoba CF. En San Sebastián estarían por la labor de abrir la puerta a Mikel Goti, pero será el jugador quien tenga la última palabra. Un rol secundario con Pellegrino Matarazzo o pelear por minutos en el Carlos Tartiere.