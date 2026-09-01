El Deportivo se lanza a por Jon Pacheco y la Real Sociedad decide con otro competidor

Ángel Cotán 01 SEP 2026 - 07:13h.

El club herculino busca espacio para un último fichaje

La difícil opción de Diogo Leite

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El Deportivo de A Coruña aún tiene algo que decir en este último día de mercado. Tras cerrar la salida de Charlie Patiño, la dirección deportiva herculina medita un último esfuerzo en su activa ventana estival de fichajes. Antonio Hidalgo dispone de muchos recursos ofensivos y diferentes perfiles en el centro del campo, pero aún espera una guinda en el eje de la defensa.

En las últimas horas floreció nuevamente la difícil opción de Diogo Leite. Aún siendo agente libre, su llegada no es nada sencilla por la alta competencia que rodea la operación. Una situación que motiva el interés deportivista en Jon Pacheco.

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El Deportivo, a por todas en la puja por Jon Pacheco

El pasado lunes, Noticias de Gipuzkoa avanza la posibilidad de salida para el defensa central de Elizondo en las últimas horas de mercado. Tras regresar de su cesión en el Deportivo Alavés, Jon Pacheco arrancó la temporada liguera con un rol muy secundario bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo. Un contexto que motiva el interés herculino adelantado por el periodista Adur Sarasua.

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Pese a no partir como titular, Jon Pacheco es el único central zurdo que tiene en nómina Matarazzo, aunque con contrato hasta junio de 2030, se escuchará la voluntad del propio futbolista. Además de aguardar por esta decisión, el Deportivo deberá imponerse en una puja por el fichaje en la que irrumpe el Rayo Vallecano, según informa el periodista Ángel García (Cazurreando.com).

Las dudas de la Real Sociedad y una decisión por tomar

Jokin Aperribay, presidente del club donostiarra, tiene dudas. Tal y como expresó en la rueda de prensa del pasado lunes, el mandamás de la Real Sociedad apurará su decisión por Jon Pacheco hasta el final: "Hay interés de algún club por algún jugador de la Real, pero no estamos empujando a ningún jugador para que salga, porque va a ser una temporada larga, con muchos partidos. Goti y Pacheco creo que van a seguir aquí. Espero que Pacheco tenga la paciencia suficiente para esperar sus oportunidades. Me da pena que se ponga en duda a los centrales de la Real".