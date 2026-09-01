María Trigo 01 SEP 2026 - 06:37h.

"No puedo evitar pensar en todas esas madres y padres que crían y se ocupan de sus hijos en solitario", dice la atleta

La respuesta de Ana Peleteiro sobre la maternidad tras ser criticada por dejar a su hijo: "Legitimadas para juzgar a otras"

Compartir







Ana Peleteiro ha vuelto a hacer una reflexión sobre la crianza. Son cosas que han existido siempre, pero que históricamente han sido tabú. Si hace unas horas Mina Bonino explicaba lo que pensaba sobre las dificultades de ser madre, también lo hacía la atleta gallega. Esta hacía referencia a la importancia de contar con una red de apoyo que esté a tu lado para abrazarte, escucharte y también ayudarte cada día y, sobre todo, cuando más lo necesitas.

En un mensaje que compartió en las stories de su Instagram, Ana Peleteiro revelaba un pensamiento que ronda muchas veces su cabeza, pero que justo en ese momento se acentuó aún más:"Y en estos momentos de estar sola con ellos, (papá de viaje y abuelos de vacaciones) no puedo evitar pensar en todas esas madres y padres que crían y se ocupan de sus hijos en solitario. Os admiro muchísimo".

"Claro que es posible, pero también es sacrificado y requiere una organización enorme. Cuando compartes la crianza y el día a día con tu pareja, muchas cosas se hacen mucho más llevaderas, y esto días me han hecho ser todavía más consciente de ello. Aunque también os dijo una cosa: menos mal que tengo a toda mi familia cerca porque me han ayudado muchísimo. Al final, qué importante es tener un red en la que apoyarse", añadió al respecto.

Cabe recordad que Ana Peleteiro es madre de dos hijos pequeños y que dio a luz al León el 1 de julio. Aunque ha pasado poco tiempo, ya lleva semanas empezando a entrear para intentar volver a competir cuanto antes y con el gran objetivo de fondo de Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.