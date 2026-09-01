El Arsenal no fichará a Julián Álvarez en las últimas horas de mercado tras varias negativas del jugador

Javi Rayo 01 SEP 2026 - 06:33h.

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El mercado de fichajes entra en sus últimas horas antes del cierre y el 'caso Julián Álvarez' parece ya decidido casi al 100%. Álex Silvestre ha avanzado en El Chiringuito que en el Arsenal dan por imposible el fichaje del delantero argentino, con lo que Julián no se moverá del Atlético de Madrid puesto que la oferta gunner era la única que estaban dispuestos a aceptar desde el Metropolitano.

Julián Álvarez, caso resuelto

"Hemos hablado directamente con el Arsenal y les hemos preguntado si había alguna mínima posibilidad de poder fichar a Julián Álvarez y nos han dicho que no, el jugador les ha dicho que no, que al Arsenal no se va. Julián les dijo que no la primera vez que insistieron y esta semana les ha vuelto a decir que no. No quiere irse a Inglaterra", avanza Álex Silvestre en exclusiva. Matías Palacios apunta que hay "razones familiares" por las cuales el ex del Manchester City no quiere abandonar España en estos momentos.

Esto se traduce en que Julián Álvarez seguirá en el Atlético de Madrid y a Cristóbal Soria no le extrañaría que veamos en los próximos días a Julián Álvarez pidiendo perdón a la afición rojiblanca: "Que va a dar seis pasos para atrás, no tengáis ninguna duda. Se ha equivocado". El delantero argentino se tendrá que volver a enfundar la zamarra colchonera. Hasta el momento, el ex del City sólo ha jugado unos minutos ante el Villarreal donde no pudo aportar ni con gol ni con asistencia en el empate de su equipo ante el submarino amarillo.

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