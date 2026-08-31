Redacción ElDesmarque Madrid, 31 AGO 2026 - 10:27h.

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El futuro de Julián Álvarez, salvo sorpresa de última hora, parece estar pintado de rojiblanco. Quedan pocos días para que el culebrón acabe, pero el deseo de marcharse al FC Barcelona del delantero argentino, ha cambiado por completo la relación entre el jugador y la afición colchonera. Esta situación se ha prolongado durante todo el verano y el cambio de escenario ha sido tal que hasta José Damián González ha reconocido en El Chiringuito que le costará volver a mirar al argentino de la misma manera si finalmente permanece en el Metropolitano.

José Damián González asegura que le costará volver a querer a Julián Álvarez

El periodista ha asegurado que Julián no jugará en el Barcelona y que el Atlético no tiene intención de facilitar su salida al conjunto azulgrana, como ya es sabido. El argentino manifestó durante el Mundial su deseo de cambiar de aires y la manera en la que el delantero y su entorno han manejado esta situación ha hecho que su relación con el aficionado colchonero se desgaste por completo.

Aunque el '19' no cambie de equipo al acabar este mercado de fichajes, la situación ha generado un enfrentamiento que ha abierto heridas muy difíciles de curar. Damián ha reconocido que, pese al cariño que había generado el argentino desde su llegada y el ídolo rojiblanco en el que se había convertido , "le costará volver a quererle, pero eso es cosa suya (de Julián)".

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La entidad rojiblanca se ha mantenido en la misma postura durante todo el verano y entiende que el jugador tiene contrato y que cualquier salida a un rival directo debe producirse bajo sus condiciones; el pago de los 500 millones de la cláusula. Tras varios días sin entrenar por "indisposición" y no ser convocado para el encuentro frente al Sevilla de la anterior jornada, Julián volvió a ejercitarse en la ciudad deportiva rojiblanca este fin de semana, por lo que el argentino parece haber empezado a aceptar su nueva realidad.

La incógnita ahora es qué sucederá en estos últimos días de mercado si no aparece una solución antes del cierre, pero todo apunta a que el delantero se verá obligado a continuar en Madrid en un contexto de máxima tensión y con la afición pendiente de cada uno de sus movimientos.

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