Cantos de sirena por Ez Abde

Álvaro Borrego 31 AGO 2026 - 08:38h.

Apenas restan menos de 48 horas para el cierre de mercado y el Real Betis aún tiene trabajo por delante, con el regreso de Dani Ceballos como gran objeto de deseo

El Betis avanza la cesión de Gonzalo Petit al Cádiz

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Ahora sí. Llegó la hora de la verdad. Apenas faltan 48 horas para el cierre de mercado y a la dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo todavía le queda trabajo por hacer. El Real Betis centra sus esfuerzos en concretar alguna venta que libere el espacio salarial suficiente para materializar el regreso de Dani Ceballos, cuyo fichaje sigue siendo prioridad aunque su inscripción se podría realizar con el mercado finalizado habida cuenta que es futbolista sin contrato. Con la cesión de Gonzalo Petit al Cádiz encarrilada, como avanzó en exclusiva ElDesmarque, este lunes debe comunicar su decisión Iker Losada, otro de los descartes. Y el club trabaja en otros flancos para, si hubiera hueco, dar a Manuel Pellegrini ese perfil más posicional (asequible) que tanto ha solicitado.

Nelson Deossa oposita a ser otro de los grandes protagonistas de este final de mercado, por más que el colombiano desee seguir, con el deseo de realizar una venta que no solo permita al club recuperar la inversión, sino que además libere el hueco salarial suficiente para dar entrada a nuevos refuerzos. El escenario ideal que esboza el Real Betis sería encontrar acomodo a otros como Marc Roca o Gio Lo Celso, cuyas salidas sí que brindarían un impulso de cara a poder realizar otros movimientos, pero la negativa de ambos a salir bloquea cualquier tipo de alternativa. Todo ello mientras se aguarda que pueda llegar alguna gran oferta por Natan de Souza o Ez Abde, dos de los grandes activos del club, aunque hasta ahora no ha llegado ninguna propuesta digna de ser valorada.

A la hora de la redacción de esta noticia sigue sin haber ningún avance significativo en el tema de Pablo García. El Real Betis sigue con ciertas dudas sobre el interés y las formas del Olympiacos y se mantiene a la espera de lo que decida hacer el Hull City, que también tiene otras opciones. Todo ello con la 'amenaza' de la Premier League en el horizonte, con algunos clubes más valorando la posibilidad de hacer una oferta antes del cierre de mercado. Esto, y mucho más, lo contaremos en ElDesmarque.

En directo, el 31 de agosto del mercado de fichajes del Real Betis