El Betis avanza la cesión de Gonzalo Petit al Cádiz

Álvaro Borrego 30 AGO 2026 - 21:13h.

El conjunto gaditano es el favorito para hacerse con la cesión del delantero uruguayo, que tiene contrato con el Real Betis hasta 2031

El Betis mantiene viva la opción de Dani Ceballos

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Según ha podido saber ElDesmarque, el Cádiz CF ha tomado ventaja por la cesión de Gonzalo Petit. El Real Betis está negociando el préstamo del delantero uruguayo, que en todo momento ha priorizado seguir en España para poder empezar a partir del próximo verano los trámites para obtener la nacionalidad y dejar de ocupar ficha de extracomunitario. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que el conjunto gaditano es el favorito a esta hora para hacerse con los servicios del delantero, que probaría una nueva aventura en Segunda División tras sus experiencias en Granada y Mirandés, y si todo va según lo previsto podría cerrarse durante este lunes.

La salida del delantero se ha estado cociendo a fuego lento, dado que las partes querían madurar su decisión en vistas de escoger el mejor destino posible en el que encontrar regularidad, minutos y confianza para seguir creciendo, habida cuenta que a partir de la próxima temporada podría ya iniciar los trámites para obtener el pasaporte, sabiendo además que muy posiblemente se liberen algunas de las fichas extracomunitarias.

Gonzalo Petit también cuenta con varias propuestas de fuera e incluso se ha llegado a valorar la posibilidad de un traspaso, manteniendo el club un importante porcentaje de sus derechos, pero tanto Real Betis, que no quiere perderle de vista, como el propio futbolista han priorizado siempre la idea de seguir en España para poder cumplir con los trámites requeridos para obtener el pasaporte una vez cumpla dos años en el país.

Sea como fuere, en el club mantienen confianza plena en el delantero. La suya fue una apuesta de futuro, dado que todavía tiene 19 años, y el año que viene habrá seguro nuevas vacantes (si Natan continúa obtendría el pasaporte español), por lo que en Heliópolis se toman con paciencia su situación. Y están convencidos de que terminará dándole muchas alegrías al primer equipo.