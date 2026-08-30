Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 15:49h.

El Cuti Romero, principal aliado de Julián Álvarez en los entrenamientos

Mateu Alemany reconoce las conversaciones con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "El plan es clarísimo"

Compartir







El cierre del mercado de fichajes se acerca y el culebrón con Julián Álvarez está a punto de finalizar (por el momento) con todo indicando a que el argentino será futbolista del Atlético de Madrid durante la presente temporada. Este domingo se ha reincorporado a los entrenamientos con el equipo rojiblanco como uno más y ahí ha recibido el cariño del Cuti Romero, inseparable con él y los ánimos de Diego Pablo Simeone y Gabi Fernández.

Tal y como han captado las cámaras de ElDesmarque, el recién llegado ha sido el principal aliado de la Araña durante la sesión dominical en el Cerro del Espino. El central ya confirmó su amistad con su compatriota a la hora de formalizarse su fichaje desde el Tottenham y de ahí que le haya dedicado varios gestos de cariño a un futbolista que no lo está pasando bien.

Los ánimos de Simeone a Julián Álvarez en el entrenamiento

Durante el entrenamiento de este domingo, al que acudió el propio Mateu Alemany, como es habitual, Julián Álvarez fue arropado por el cuerpo técnico, compañeros y empleados del club. "Qué buena, Julián. Buena", gritó Simeone en una asistencia del atacante durante el partido de entrenamiento de la sesión preparatoria matutina, con los titulares del último duelo ante el Sevilla con trabajo de recuperación y con más intensidad para los suplentes de ese choque, entre los que se ejercitó el delantero argentino.

También recibió los gritos de apoyo de Gabi Fernández, ayudante de Simeone, durante los ejercicios, en los que participó como uno más, mientras el plazo del mercado de fichajes acorta el margen, una vez que termina el próximo martes a medianoche tanto para España como para Inglaterra. En la sesión se entrenaron también con normalidad tanto Thomas Lemar como Obed Vargas, que pueden salir rumbo a otros clubes en las próximas horas.

PUEDE INTERESARTE La cláusula que plantea el Barcelona para el fichaje de Julián Álvarez con un equipo puente

El Atlético de Madrid consiguió la victoria este sábado en casa del Sevilla por 1-3 sin Julián Álvarez, fuera de la convocatoria, para arrancar la temporada en LALIGA EA Sports con siete puntos de nueve posibles. El siguiente envite llegará el próximo sábado ante el Athletic en San Mamés antes de viajar a Anfield para medirse al Liverpool en el inicio de la nueva edición de la Champions League.