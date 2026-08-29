Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 23:47h.

Álex Baena se lució como 'falso 9' con un doblete al Sevilla

Mateu Alemany reconoce las conversaciones con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "El plan es clarísimo"

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La gran estrella en la victoria del Atlético de Madrid por 1-3 ante el Sevilla ha sido Álex Baena que, jugando como 'falso 9' por la ausencia de Julián Álvarez, ha marcado dos goles en el triunfo en Nervión. El almeriense ha respondido tras el encuentro en Movistar+ a esta faceta como goleador postulándose cuando le toque para ser el delantero centro de Diego Pablo Simeone. También habló posteriormente sobre Julián en los micrófonos de ElDesmarque, tal y como puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia.

Álex Baena, sobre el Sevilla-Atlético de Madrid

Gran primera parte del Atlético de Madrid: "La verdad es que el equipo ha hecho la primera parte que tenía que hacer. Hemos estado muy bien con balón, defensivamente también hemos concedido muy poco y tenemos que intentar ser efectivos como en la primera parte porque creo que hemos tenido ocasiones para hacer los tres goles. El equipo ha hecho muy buen partido".

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Presencia como delantero centro: "Tanto yo como Giuliano, Kang In, Lookman... podemos hacer esa posición. En otros partidos ha jugado Mola, que también lo ha hecho muy bien y hoy me ha tocado a mí y también ha salido muy bien".

Faceta como goleador: "Sí, la tenía escondida. Contento porque me ha venido muy bien todo este proceso. Ahora tengo mucha confianza y también gracias a los compañeros que me están poniendo el listón muy alto puedo meter estos goles".

Confianza tras el Mundial y un gran inicio: "A cualquiera, siendo campeón del mundo le sube la confianza en sí mismo y luego, después del Mundial que he hecho. Intentar no bajar de esta dinámica, seguir trabajando para conseguir más cosas para el equipo y ojalá seguir en esta línea".

Disfrazado de Julián Álvarez: "No, me he disfrazado de Álex Baena. Al final, cada uno es diferente, creo que el equipo tiene mucho gol. Incluso diciendo que no tenemos gol llevamos siete en tres partidos, o sea que creo que todos tenemos capacidad de sumar al equipo con goles".