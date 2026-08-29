El calendario y horarios del Atlético de Madrid en la Champions League 26/27

Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 13:08h.

Este es el orden de los partidos del Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid conoció el pasado jueves a sus ocho rivales en la fase liga de la Champions League 26/27 y este sábado ya se ha dado a conocer cómo será el orden de encuentros y los horarios de estos enfrentamientos.

Consulta todas las fechas y horarios del equipo rojiblanco en la UCL

El Atlético comenzará su andadura europea el próximo 9 de septiembre a las 21:00 horas ante el Liverpool en Anfield. Terminará la Fase de Liga ante el Fenerbahce, en el Metropolitano, el próximo 27 de enero a las 21:00 horas. Estos son todos los horarios:

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Los ocho rivales del Atlético de Madrid en la Champions 26/27

El sorteo no ha sido generoso con el Atlético con unos duros cruces arrancando por el bombo 1, recibiendo al Bayern de Múnich en el Metropolitano y midiéndose al Liverpool en Anfield. Contra los bávaros, los principales precedentes fueron el triunfo alemán en la final de Copa de Europa 74/75 y el triunfo español en semis de la Liga de Campeones 15/16 mientras que, con los ingleses, hay precedentes de todo tipo, desde los triunfos colchoneros en la Europa League 09/10 y la Champions 19/20 hasta las tres últimas victorias consecutivas del equipo red, incluyendo el 3-2 del año pasado.

Otro rival de entidad como el Manchester United visitará el Metropolitano y el balance es inmaculado para el Atleti con dos victorias y dos empates con el último duelo en los octavos de la Champions 21/22. La visita del bombo 2 será al PSV en Eindhoven, con los que tampoco han caído los rojiblancos con dos empates y cinco triunfos, siendo el último el 2-3 de la campaña pasada.

El Atlético de Madrid recibirá del bombo 3 al Fenerbahce y sus caras conocidas, que van desde Soyuncu o el objetivo Mason Greenwood a los Lukaku, Muriqi, Asensio, Éderson, Kanté... La visita será a Noruega, al Bodo/Glimt, la gran sorpresa de la pasada edición que logró el pase de ronda ganando 1-2 en el Metropolitano al equipo rojiblanco.

Otro equipo noruego como el Viking también se medirá al Atleti pero, en este caso, será en casa evitando las frías temperaturas del país nórdico. El último de los rivales es el Stuttgart, con un complicado encuentro fuera de casa en el Mercedes-Benz Arena nada sencillo para la escuadra colchonera.