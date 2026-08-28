Pablo Sánchez 28 AGO 2026 - 10:08h.

El argentino, reticente a salir rumbo a Londres

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El futuro de Julián Álvarez sigue dando que hablar. El jugador acumula ya dos días sin entrenarse mientras la guerra entre el Atlético de Madrid y el Barcelona sigue abierta. El cuadro colchonero ya ha repetido hasta la saciedad que no negociará su salida rumbo al Camp Nou, mientras el conjunto blaugrana insiste en que peleará su fichaje hasta el último minuto. La presencia del Arsenal en escena como posible destino también genera ruido, mientras que la Araña, al margen de todo, atraviesa un momento personal muy delicado derivado de toda esta situación.

El Arsenal asoma como posible destino de Julián, aunque el propio jugador se ha mostrado claro al respecto. Su deseo es jugar en el Barcelona y para nada quiere marcharse al conjunto londinense. Su técnico, Mikel Arteta, no es ajeno a todas estas informaciones, aunque trata siempre de dejarlas a un lado.

Eso fue lo que hizo durante su última comparecencia pública, en la que no quiso hablar sobre un futbolista que no es de su equipo, aunque dejó un par de pinceladas de qué factores pueden estar influyendo en la decisión de Julián de no fichar por el Arsenal. "Esos jugadores, normalmente, no vienen solos. Vienen acompañados de un equipo, ya sea su familia o personas que trabajan con ellos. Por eso, creo que hay que comprender todo ese ecosistema que rodea al jugador. Y creo que todos los que le rodean también tienen que sentir que es lo correcto", explicó.

La gestión con sus delanteros ante el rumor de Julián Álvarez

Arteta también definió cómo está sobrellevando esta situación con su plantilla -centrando el foco en los delanteros- cuando escuchan rumores del interés del club en un futbolista que ocupa su demarcación. "Saben que hay mucha especulación sobre un montón de jugadores. Si alguna vez les asalta la duda de qué pensamos de ellos y de si vamos a fichar a alguien, se lo digo directamente", sentenció el técnico.