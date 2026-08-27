Redacción ElDesmarque 27 AGO 2026 - 15:08h.

Tras el comunicado del Atlético, la opción del Barça está totalmente descartada

En directo, la salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid: Apollo se posiciona contra el Barcelona

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El callejón sin salida en el que se encuentra Julián Álvarez no hace más que estrecharse. El comunicado del Atlético de Madrid señalando que cuanta con el apoyo de Apollo para retener al delantero argentino acaba con cualquier mínima opción de que el jugador pudiera cumplir su sueño de jugar en el FC Barcelona. Ricardo Reyes no tiene dudas, el ex del Manchester City sólo tiene dos posibles destinos para continuar su carrera deportiva: o cambiar de chip y seguir en el conjunto rojiblanco o aceptar la oferta del Arsenal -donde no quiere jugar- para alejarse del Cholo Simeone.

"Si Joan Laporta o el Barça tenían alguna esperanza de que Julián Álvarez jugara en el FC Barcelona, se pueden ir olvidando por el Atlético de Madrid no puede haber sido más claro: no van a negociar. No lo hacen porque entienden que no ha habido respeto por parte del Barça. Julián Álvarez sólo tiene dos opciones, fichar por el Arsenal o quedarse en el Atlético y aceptar su estrategia", apunta Ricardo Reyes.