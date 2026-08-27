María Trigo 27 AGO 2026 - 12:55h.

La periodista habló largo y tendido de la situación del delantero argentino y contó lo mal que se encuentra él y su familia

En directo, la posible salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid

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Todo lo que rodea a Julián Álvarez parece que adquiere cada día una mayor magnitid. Lo cierto es que el futbolista argentino lleva dos días sin entrenar con el Atlético de Madrid debido a una indisposición. Mientras Joan Laporta ahora dice que la oferta del FC Barcelona sigue estando vigente, en el cuadro rojiblanco mantienen firme su postura de no vender al delantero al cuadro culé. Entre cruces de unas declaraciones y otras, la periodista argentina Verónica Brunati habló en el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser de cómo se encuentra Julián Álvarez.

A raíz de las explicaciones que dio y según como ella misma ha revelado, recibió insulstos y amenazas. Un detalle que está fuera de lugar y en el que el Atlético de Madrid ha apoyado a la periodista. "Quiero agradecer especialmente al Atlético de Madrid y, en particular, a quienes trabajan en sus departamentos de Comunicación, Prensa y Seguridad, por el cariño, la cercanía y la enorme profesionalidad que han demostrado al ponerse en contacto conmigo para solidarizarse y ofrecerme su ayuda ante las amenazas que estoy recibiendo. En momentos así, estos gestos tienen un valor enorme. Más allá de lo profesional, hablan de la calidad humana de las personas que forman parte de una institución. Gracias de corazón por estar, por preocuparse y por hacerme sentir acompañada", ha explicado Vero en sus redes sociales.

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¿Qué contó Verónica Brunati?

Todo esto es lo que contó la periodista sobre Julián Álvarez en el citado programa radiofónico: "Se trata de un jugador importante, muy querido en Argentina. Sorprendidos por cómo lo trató la hinchada del Atlético de Madrid el último fin de semana en el Metropolitano. Nosotros sabemos de su profesionalismo, de cómo es humanamente, y generó mucho impacto por cómo lo trataron. La realidad es que el chico está sufriendo. No se presenta a entrenar porque lo está pasando mal y nadie contempla la parte humana. Más allá de si hizo bien o no hizo bien, que lo podemos discutir, en decir lo que dijo en el marco del Mundial, que creo que tampoco era el momento para que él hablara de su situación por el Atlético de Madrid. El chico está sufriendo y su familia también. Están recibiendo amenazas. Escaló a una situación que la gente que es adulta tiene la responsabilidad, de alguna manera, de frenarlo, y de escuchar qué es lo que pasa con este chico. Nadie se hace la pregunta de por qué este chico quiere dejar el Atlético de Madrid. Qué es lo que pasó para que tomara la decisión de dejar el Atlético de Madrid en el mes de febrero".

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"Entiendo el interés del Atlético de Madrid y el esfuerzo que ha hecho por contratar a Julián Álvarez, que, dicho sea de paso, es importante decir que, cuando le llama el Cholo Simeone, era un jugador con contrato en el Manchester City. Parece que solo el Barça llama a los jugadores cuando tienen contrato y no es así, lo hacen muchísimos clubes. Es una estrategia de los grandes entrenadores llamar a los jugadores que quieren sumar a sus plantillas. Lo hace el Cholo Simeone, como en su momento lo ha hecho Pep Guardiola, lo ha hecho Klopp y otros entrenadores, porque es una manera de seducir a los jugadores y de sumarlos a su proyecto deportivo. Está claro que Julián Álvarez, por razones que él sabe y el Atlético de Madrid debe saber también, no se adaptó al proyecto deportivo. Esperaba otra cosa. Pidió una salida en el mes de febrero. (…) el deseo del jugador siempre fue el Barça, lo manifestó, y a partir de ahí el tema tomó una escalada que a mí, analizado desde fuera, me parece desproporcionada, con los memes, las respuestas en Twitter y demás. Se llegó a esta situación dramática en la que seguramente Julián Álvarez tenga que decidir entre quedarse en el Atlético de Madrid o marcharse al Arsenal, pero seguimos sin saber por qué Julián Álvarez toma esa decisión. Desde aquí lo que os puedo asegurar es que el chico está muy mal", añadió.

Cuestionada sobre qué ha pasado para que quiera irse, Vero Brunati manifestó lo siguiente: "Claro que lo sé, pero le corresponde al jugador decirlo, yo no lo voy a decir. Muchos de los periodistas argentinos que sabemos lo que estuvo pasando con Julián Álvarez estos meses tampoco lo vamos a decir, porque corresponde al jugador. Ustedes hablan del representante. Yo no voy a defender al representante, pero hay una realidad, y es que el jugador pide salir. El jugador manifiesta, por diferentes razones, querer salir. En ese contexto, el representante tiene que hacer todo lo posible o lo que le pide el jugador. Entiendo lo difícil que debe ser para todas las partes, lo inflexible que es Julián Álvarez, porque quiere cumplir su deseo de jugar en el Barcelona, porque siente que se adaptaría mejor al fútbol del Barcelona. Acá, sobre todo, es esa cuestión: por qué el jugador toma esa decisión tan abrupta de decirle al Atlético de Madrid 'vendéme'".

"Hoy Julián Álvarez está contra la pared por una situación que, evidentemente, él tiene una responsabilidad, porque firmó un contrato con el Atlético de Madrid. Porque los requerimientos del Atlético de Madrid para que Julián Álvarez abandone el club no cumplen las expectativas. Hoy está contra la pared, entre quedarse en el Atlético de Madrid, donde es infeliz, o irse al Arsenal. El Atlético ha manifestado que no hay ninguna chance de que sea vendido al Barcelona", finalizó.