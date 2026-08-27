Pablo Sánchez 27 AGO 2026 - 08:44h.

La oferta del Arsenal para fichar a Julián Álvarez aceptada por el Atlético y la respuesta del jugador

El club publicó un mensaje en sus redes sociales con dardo al Barça

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La guerra entre el Atlético de Madrid y el Barcelona sigue abierta. En medio de todo el ruído que está generando el futuro de Julián Álvarez ha surgido una nueva polémica en las redes que tiene que ver con los homenajes que están recibiendo los jugadores que han sido campeones del mundo con España por parte de cada club. El reconocimiento del Barça a los suyos está dando mucho que hablar.

El club ya anunció que en el encuentro frente al Athletic, el primero de la temporada en casa, no habrá homenaje a los campeones del mundo como ya estaba organizado. La decisión viene motivada por lo sucedido en los aledaños del estadio del Elche entre un seguidor blaugrana y la policía. Esta decisión del Barcelona ha generado revuelo en el entorno del club y también se ha llevado algún que otro palo. El más llamativo, el del Atlético de Madrid, que aprovechó su reciente homenaje para recordarlo en sus redes y lanzar un dardo al Barça por no llevar este acto.

"Hoy es un gran día para volver a disfrutar de nuestro merecido homenaje a la selección campeona del mundo", deslizó el Atlético en su perfil de X.

Un nuevo dardo en plena guerra

La pulla del Atlético al Barcelona en las redes llega en un momento caliente entre ambas entidades por el caso Julián Álvarez. El cuadro madrileño ya ha reiterado hasta la extenuación que no venderá al argentino, mientras que el conjunto blaugrana repite que peleará por su fichaje hasta el final. El último capítulo de este culebrón lo protagonizó Joan Laporta con unas declaraciones que no han sentado bien en el seno rojiblanco. La respuesta no tardó en llegar para volver a silenciar cualquier opción de que Julián se marche rumbo al Camp Nou.