Pablo Sánchez 27 AGO 2026 - 12:16h.

El Racing manda un claro aviso a Atlético y Real Madrid por dos fichajes: "Parece que no quiere"

El club cántabro se remite a su cláusula de rescisión

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No solo Julián Álvarez está dando que hablar en el entorno del Atlético de Madrid este verano. Un fichaje que persigue Mateu Alemany y otros clubes de LALIGA EA SPORTS como el Barcelona es el de Jorge Salinas. El lateral zurdo del Racing de Santander se ha convertido en uno de los grandes deseos del mercado y ya se han producido numerosas negociaciones al respecto. Mientras el conjunto cántabro se mantiene firme con abonar la cláusula de rescisión de 16 millones, tampoco pierde de vista la ventana estival en busca de un sustituto.

El Racing, según cuenta Matteo Moretto, habría dado un paso al frente en el mercado que puede estar relacionado con la dificultad de retener a Jorge Salinas ante el fuerte interés de dos grandes del fútbol español. En este sentido habla del fichaje de Ulisses García, jugador del Olympique de Marsella. El periodista especializado en fichajes asegura que el conjunto cántabro negocia su llegada a El Sardinero.

Esta información es recibida de buen agrado por sus pretendientes. Atlético de Madrid y Barcelona permanecen atentos a cualquier movimiento para lanzar una ofensiva por Jorge Salinas.

Rivalidad por un fichaje

En estos momentos, el Atlético de Madrid sería el mejor posicionado de los dos grandes para hacerse con Salinas. Mantiene conversaciones actuales con el Racing, mientras que el Barcelona dejó constancia de sus pretensiones hace un tiempo sin que existan novedades al respecto. Para los rojiblancos, es una prioridad, aunque no están dispuestos a pagar la cláusula del jugador. Ambas partes tratan de alcanzar un acuerdo.

En el caso del Barça, las intenciones por Salinas iban encaminadas a convertirse en el sustituto de Balde, cuyo futuro aún no está claro. Los próximos días serán decisivos para conocer qué rumbo toma el futuro de un futbolista tan importante para el Racing como Salinas.