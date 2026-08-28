El Atleti ya era conocedor de que Julián Álvarez quería jugar en el Barça cuando prometió ayudarle

Redacción ElDesmarque 28 AGO 2026 - 08:05h.

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La reunión de hace unos meses entre el Atlético de Madrid y Julián Álvarez donde, supuestamente, el club rojiblanco le prometió ayudarle a encontrar una salida este verano, sigue dando mucho que hablar. Jota Jordi ha revelado en El Chiringuito más detalles de cómo fueron aquellas conversaciones y ha ido más allá: el futbolista y su entorno aseguran que tienen más mensajes y que hubo más reuniones donde quedó muy claro su intención de marcharse al FC Barcelona.

Julián Álvarez y su entorno tendrían los mensajes en su poder

"A parte de esa reunión, hay mensajes. Ojalá los pudiera sacar. A parte de esa esa reunión, donde te puedo asegurar que sale el nombre del Barça y hablan del Barça, Gil Marín le dice 'yo te voy a ayudar, tu cumple hasta final de temporada y yo te voy a ayudar'. Y luego, ha habido más reuniones y más mensajes. Basta ya de señalar al FC Barcelona, a Julián Álvarez y a sus representantes", relata Jota Jordi durante su intervención en el programa.

Lobo Carrasco corrobora la información de su compañero y asegura que a él también le consta que el Atlético de Madrid lleva siendo consciente desde hace meses de que Julián Álvarez quería fichar por el FC Barcelona este verano. Sin embargo, Pipi Estrada aporta la versión del Atlético de la ya famosa intención y asegura que, aunque se ofrecieron a ayudarle, en ningún momento se dio por hecho que iba a ser para fichar por el FC Barcelona. "Alguien lo malentendió", asegura el tertuliano en El Chiringuito.

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