Dos decisiones en el Atlético separan a Thomas Lemar de su fichaje en Turquía

Pablo Sánchez 27 AGO 2026 - 11:36h.

La respuesta del Atlético al Barcelona tras el anuncio de Joan Laporta sobre Julián Álvarez: "No va de dinero, va de dignidad"

El jugador sopesa otras alternativas para su futuro

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Pese a que a buen seguro el futuro de Julián Álvarez es lo que ocupa la mente de Mateu Alemany en estos últimos días de mercado, el club maneja otras operaciones que debe concretar próximamente. Una de ellas, en el apartado de salidas, es la Thomas Lemar. El conjunto colchonero quiere dar salida a un futbolista que no tiene hueco en los planes de Simeone, como demostró su cesión al Girona la pasada temporada. En el horizonte asoma la opción de Turquía.

Fue el periodista turco Yagiz Sabuncuoglu el que desveló el interés del Konyaspor en hacerse con los servicios de Lemar. Su marcha serviría para que el Atlético ganara espacio salarial, aunque por el momento se desconocen cifras ni avances de ningún tipo en esta opción. Lo que sí es una realidad es que en estos momentos, dos decisiones separan a Lemar de su salida rumbo a Turquía.

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Por un lado, falta por conocer la decisión del Atlético de Madrid al respecto. Si cede ante las pretensiones económicas del Konyaspor por un jugador al que aún le restan dos años de contrato faltaría por conocer qué opina el futbolista. Lemar era partidario de esperar por una propuesta de su país o de España, por lo que tendría que dar el paso al frente de poner rumbo a Turquía.

A vueltas con Julián Álvarez un día más

La información que más ocupa en las oficinas del Metropolitano tiene que ver con Julián Álvarez. Pese a que el Atlético ha defendido hasta la saciedad que el argentino no saldrá, el Barcelona reitera que peleará por su fichaje hasta el último minuto. Todo ello sin que el Arsenal pierda de vista esta posibilidad de mercado. Por el momento, Julián tampoco trabajó este jueves bajo las directrices de Simeone en la ciudad deportiva.